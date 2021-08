Κόσμος

ΗΠΑ - CDC: Με Pfizer ο εμβολιασμός για άνω των 16 ετών

Το CDC συνέστησε το εμβόλιο Pfizer Inc και BioNTech για τον εμβολιασμό των ανθρώπων από 16 ετών και πάνω.

Η συμβουλευτική επιτροπή των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών στις ΗΠΑ (CDC) συνέστησε ομόφωνα χθες, Δευτέρα, το εμβόλιο της Pfizer Inc και BioNTech SE κατά της COVID-19 για ανθρώπους μεγαλύτερους των 16 ετών.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιτάχυνση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) χορήγησε την προηγούμενη εβδομάδα πλήρη έγκριση στο ίδιο εμβόλιο, το οποίο είχε προηγουμένως εγκριθεί για έκτακτη χρήση (EUA) από την ίδια υπηρεσία, επιτρέποντας την ταχεία διάθεση των εμβολιαστικών δόσεων για τους Αμερικανούς.

Οι αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας ελπίζουν ότι η επίσημη έγκριση και η σύσταση του CDC θα ωθήσουν περισσότερους Αμερικανούς να εμβολιαστούν.

Με πλήρη έγκριση από την FDA μερικές εταιρίες και πολιτείες έχουν αρχίσει να καθιστούν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Ο ρυθμός των εμβολιασμών παραμένει χαμηλός σε αρκετά τμήματα των ΗΠΑ, συνεισφέροντας σε μία μεγάλη αύξηση των νοσηλειών εξαιτίας της παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού, που παρουσιάζει μεγάλη μεταδοτικότητα.

Μερικά από τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι η αύξηση των εμβολιασμών πριν από τη φθινοπωρινή περίοδο θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιστροφή των παιδιών με ασφάλεια στα σχολεία.

«Ο οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή με ένα παιδί που δεν είναι ακόμη σε ηλικία εμβολιασμού, θα πρέπει να εμβολιαστεί για το καλό των παιδιών», δήλωσε η δρ Χέλεν Κέιπ Τάλμποτ, που είναι ειδική επιστήμονας στις μεταδοτικές ασθένειες και συμμετέχει στην επιτροπή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εγκρίνει μία τρίτη δόση των εμβολίων της Pfizer/BioNTech και της Moderna για όσους έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι προγραμματίζει να κάνει τις ενισχυτικές δόσεις διαθέσιμες για περισσότερους Αμερικανούς από το Σεπτέμβριο.

Οι σύμβουλοι του CDC εξετάζουν μία προσέγγιση στις ενισχυτικές δόσεις που επικεντρώνεται στην πρόληψη της σοβαρής νόσησης μεταξύ αυτών που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Πρόκειται για όσους φιλοξενούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δομές φροντίδας, άλλους ηλικιωμένους, αλλά και εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας. Η προσέγγιση αυτή είναι περίπου η ίδια με αυτή, που ακολουθήθηκε στην αρχική προώθηση των εμβολίων.

Το προσωπικό των CDC παρουσίασε δεδομένα για την ανάγκη των ενισχυτικών δόσεων και δήλωσε ότι σε αυτό το σημείο είναι ενδεχομένως δύσκολο να καθοριστεί αν η ανοσία από προηγούμενο εμβολιασμό εξασθενεί με το χρόνο ή αν τα εμβόλια είναι λιγότερο ικανά να προλάβουν την μόλυνση από την παραλλαγή Δέλτα που παρουσιάζει υψηλή διάδοση.

Αρκετά μέλη της επιτροπής εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την έναρξη υλοποίησης μιας πολιτικής για τις ενισχυτικές δόσεις από τον Σεπτέμβριο, πριν η συμβουλευτική επιτροπή για τα εμβόλια εξετάσει τις αποδείξεις ή αποφασίσει ότι μία τέτοια εκστρατεία ήταν αναγκαία.

Μέλη της ομάδας εργασίας της συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία διαμορφώνει την προσέγγιση του CDC για τις ενισχυτικές δόσεις, επισήμαναν ότι προτεραιότητα για τις ΗΠΑ παραμένει ο εμβολιασμός όσων δεν έχουν εμβολιαστεί.

Μία άλλη συνάντηση της επιτροπής θα προγραμματιστεί για τα μέσα Σεπτεμβρίου με θέμα της συζήτησης τις ενισχυτικές δόσεις.

Στη χθεσινή συνάντηση, το CDC υποστήριξε ότι τα οφέλη από το εμβόλιο της Pfizer υπερτερούν των ενδεχόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τις δόσεις εμβολίων.

