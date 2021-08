ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σαν σήμερα το τροχαίο που της έκοψε το νήμα της ζωής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια βρήκε τραγικό θάνατο η "πριγκίπισσα του λαού". Ο πριγκιπικός γάμος, το διαζύγιο και ο απρόσμενος χαμός της.

Σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια, στις 31 Αυγούστου 1997 βρήκε τραγικό θάνατο η πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάνα, σε ηλικία 36 ετών, στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συγκλόνισε όσο λίγα τον κόσμο, σε σήραγγα στο Παρίσι.

H Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας (πρώην Νταϊάνα Φράνσις Σπένσερ), γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1961 και ήταν μέλος της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας ως η πρώτη σύζυγος του Καρόλου, πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και ο πρώτος διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Ο γάμος της με τον πρίγκιπα της Ουαλίας έγινε στις 29 Ιουλίου 1981, στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, ενώ μεταδόθηκε από την τηλεόραση σε 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ο γάμος επέφερε δύο γιους, τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Πρίγκιπα Χάρι, οι οποίοι ήταν τότε στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα της γραμμής διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο.

Ως Πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάνα ανέλαβε διάφορα βασιλικά καθήκοντα εξ ονόματος της βασίλισσας Ελισάβετ και την εκπροσώπησε σε περιοδείες της στο εξωτερικό. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο και για την υποστήριξη που παρείχε στη Διεθνή Εκστρατεία Απαγόρευσης των Ναρκών Ξηράς. Ασχολήθηκε με δεκάδες φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Νοσοκομείου Γκρέιτ Όρμοντ Στριτ του Λονδίνου, στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος από το 1989.

Η Νταϊάνα παρέμεινε στο προσκήνιο των παγκοσμίων μέσων ενημέρωσης σε όλη την διάρκεια του γάμου της αλλά και μετά το τέλος του, ο οποίος τερματίστηκε με διαζύγιο στις 28 Αυγούστου 1996.

Η προσοχή των μέσων ενημέρωσης και του πλήθους κορυφώθηκε μετά τον θάνατό της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε μια σήραγγα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, ενώ ο σύντροφός της, ο πολυεκατομμυριούχος Ντόντι Αλ Φαγιέντ, προσπαθούσε να αποφύγει τους φωτογράφους που τους ακολουθούσαν κατά πόδας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η απώλεια της ζωής της προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε όλο τον πλανήτη ενώ την κηδεία της παρακολούθησαν μέσω του BBC 32,10 εκατομμύρια άνθρωποι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμη και σήμερα υπάρχουν διάφορες «θεωρίες συνωμοσίας» σχετικά με τον θάνατό της, καθώς αρκετοί υποστηρίζουν ότι ήταν έργο των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, που δεν επιθυμούσαν η μητέρα των παιδιών του διαδόχου του θρόνου να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον μουσουλμάνο και Αιγύπτιο στην καταγωγή Ντόντι Αλ Φαγιέντ, ενώ το ίδιο υποστηρίζει και ο πατέρας του τελευταίου, Μοχάμεντ. Τίποτα όμως δεν έχει αποδειχθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο κορονοϊός έβαλε “φρένο” στις γεννήσεις

Σεισμός στην Κόρινθο, αισθητός στην Αττική

Αφγανιστάν: Αποχώρησαν οι Αμερικανοί στρατιώτες – Πανηγυρίζουν οι Ταλιμπάν