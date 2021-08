Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο κορονοϊός έβαλε “φρένο” στις γεννήσεις

Οι χώρες στις οποίες παρουσιάστηκε μείωση των γεννήσεων λόγω του κορονοϊού.

Πτώση των γεννήσεων επέφερε σε Ευρώπη (ιδίως στη Νότια) και σε ΗΠΑ η πανδημία Covid-19, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, που επιβεβαιώνει ανάλογα ευρήματα προηγούμενων ερευνών. Έτσι, πέρα από την αύξηση των θανάτων (4,5 εκατομμύρια παγκοσμίως μέχρι σήμερα), ο κορονοϊός έπληξε τη δημογραφική δυναμική των πληθυσμών και από την πλευρά των γεννήσεων.

Ενδεικτικά, η μείωση της γεννητικότητας έφθασε το 9,1% στην Ιταλία, το 8,5% στην Ουγγαρία, το 8,4% στην Ισπανία, το 7% στις ΗΠΑ και το 6,6% στην Πορτογαλία. Πτώση εμφάνισαν και άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Αρνστάιν 'Αασβε του Πανεπιστημίου Λουίτζι Μποκόνι του Μιλάνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), συνέκριναν μηνιαία στοιχεία γεννήσεων σε 22 χώρες υψηλού εισοδήματος για την περίοδο Ιανουαρίου 2016-Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η μεγαλύτερη πανδημία του προηγούμενου αιώνα, εκείνη της "ισπανικής" γρίπης, είχε επίσης ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι γεννήσεις στη συνέχεια σε πολλές χώρες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι και στην τρέχουσα πανδημία πολλά ζευγάρια αποφάσισαν να αναβάλουν τη γέννηση παιδιού για οικονομικούς, ψυχολογικούς και άλλους λόγους. Υπήρξαν πάντως και μερικές χώρες (Νότια Κορέα, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες) που εμφάνισαν μικρή αύξηση γεννήσεων εν μέσω πανδημίας.

