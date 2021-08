Οικονομία

Τσακλόγλου στον ΑΝΤ1: Οι επικουρικές συντάξεις δεν θα μειωθούν

Τι είπε για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και τους νέους ασφαλισμένους, τις εκκρεμείς συντάξεις και τα αναδρομικά.



Για τις επικουρικές συντάξεις και το νέο ασφαλιστικό σύστημα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακόγλου.

Όπως είπε οι συντάξεις των παλαιών ασφαλισμένων και των συνταξιούχων θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται όπως μέχρι σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση στις επικουρικές συντάξεις.

Σχετικά με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει ασφαλισμένους δυο ταχυτήτων, τόνισε ότι στόχος είναι οι νέες γενιές να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Για το θέμα των εκκρεμών συντάξεων ο κ. Τσακλόγλου τόνισε ότι έρχεται πληθώρα μέτρων ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται ο ΕΦΚΑ, ενώ αρχές φθινοπώρου θα ξεκινήσουν οι εξωτερικοί συνεργάτες, δικηγόροι και λογιστές.

Όπως είπε αναμένεται σημαντική επιτάχυνση στην καταβολή των εκκρεμών συντάξεων. «Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς η απόδοση των συντάξεων να είναι 30.000 το μήνα».

Για τις καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών ο κ. Τσακλόγλου τόνισε ότι όντως υπάρχει στα αναδρομικά του νόμου Βρούτση κάποια καθυστέρηση. «Στο αμέσως επόμενο διάστημα, αρχές φθινοπώρου , θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα» είπε.

