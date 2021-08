Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Κρήτη: Εξιτήριο για ηλικιωμένη 101 ετών, πλήρως εμβολιασμένη

Νικήτρια βγήκε εμβολιασμένη ηλικιωμένη 101 ετών που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο Ηράκλειο



Εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου πήρε την περασμένη εβδομάδα μία ηλικιωμένη 101 ετών, η οποία είχε νοσήσει με κορονοϊό.

Την είδηση έκανε γνωστή ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, Γιώργος Χαλκιαδάκης, σημειώνοντας πως η γυναίκα «ήταν πλήρως εμβολιασμένη και για το λόγο αυτό, λίγες μέρες μετά την εισαγωγή της κατάφερε να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει σπίτι της».

Ο κ. Χαλκιαδάκης, μιλώντας στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA παρουσίασε το προφίλ των ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, υπενθυμίζοντας για μια ακόμη φορά τη σημασία του εμβολιασμού.

«Η πλειονότητα των ασθενών που εισέρχονται σε ΜΕΘ είναι ηλικιωμένοι ανεμβολίαστοι», είπε συγκεκριμένα, προσθέτοντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα εισήλθαν και δύο ασθενείς με κορονοϊό, πλήρως εμβολιασμένοι, οι οποίοι όμως είχαν άλλα υποκείμενα νοσήματα.

«Όλοι οι εμβολιασμένοι ακόμη και αν χρειαστούν νοσηλεία θα έχουν μια ήπια νόσο», εξήγησε ο κ. Χαλκιαδάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της υπερήλικης, η οποία κατάφερε να πάρει εξιτήριο, χάρη στον εμβολιασμό της.

Κλείνοντας, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, απηύθυνε έκκληση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της covid-19 να το πράξουν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε».

«Το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε ανοσία απέναντι στον ιό. Οι όποιες επιπλοκές είναι μέσα στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής αγωγής», κατέληξε.

