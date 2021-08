Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Θεμιστοκλέους: Καμία παράταση για τους υγειονομικούς

Ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τον εμβολιασμό, τον εμβολιασμό των παιδιών και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρια Μαζί» ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σημειώνοντας ότι, έχει εμβολιαστεί το «58- 59% του πληθυσμού», αλλά και ότι, «κλείνονται νέα ραντεβού», αν και «θα θέλαμε περισσότερα».

«Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μεγαλύτερους αριθμούς ραντεβού», είπε σχετικά ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Αναφορικά με τους υγειονομικούς, των οποίων η προθεσμία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους λήγει σήμερα, παραδέχθηκε ότι, «υπάρχει σημαντική αύξηση» στους εμβολιασμούς τους.

«Υπάρχουν δομές που από το 40% έφτασε το 90%», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως «η συντριπτική πλειοψηφία έχει εμβολιαστεί».

Αυτό που ξεκαθάρισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους είναι ότι, «δεν θα δοθεί καμία παράταση» στους υγειονομικούς, ενώ υπάρχουν «επιχειρησιακά σχέδια για το πώς θα καλυφθούν τα κενά», που θα προκύψουν από τις αναστολές.

Ερωτηθείς για τον εμβολιασμό των παιδιών είπε πως κλείνονται ραντεβού, σημειώνοντας πως «δεν είμαστε μακριά από εκεί που βρίσκονται άλλες χώρες» και σχετικά με τους εκπαιδευτικούς ότι, «ισχύουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί», προς το παρόν, όμως «έχει ανοίξει η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό».

«Το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξεταστεί η επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την 3η δόση ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είπε πως είμαστε «επιχειρησιακά έτοιμοι» και «περιμένουμε τις συνεννοήσεις με την Επιτροπή και τον ΕΜΑ».

Διαβεβαίωσε πάντως πως πρώτα θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους «ευπαθείς και ανασοκατεσταλμένοι».

