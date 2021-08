Οικονομία

Σταϊκούρας: αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους από την 1η Μαΐου

Όχι από τον Ιούλιο, αλλά από το Μάιο θα «μετρά» ο χρόνος για τους πληγέντες από τις φωτιές.

Όλοι όσοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, από την 1η Μαΐου και έως τη δημοσίευση του νόμου (και όχι από τις 27 Ιουλίου που ήταν αρχικά η ημερομηνία), θα αποζημιωθούν από το κράτος. Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η σχετική τροποποίηση έγινε στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται σήμερα στη Βουλή, προσθέτοντας πως προφανώς θα διευρυνθούν και οι πληγείσες περιοχές της χώρας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA, ο υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί η 4η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες (νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Ενώ, την άλλη εβδομάδα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων οι αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Ιουλίου.

Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι «θα εξαντλήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο το 2022 σε πρόσθετες μειώσεις φόρων και εισφορών και σε άσκηση κοινωνικής πολιτικής». Σχολίασε δε, πως «το κρίσιμο θέμα δεν είναι εάν το "καλάθι" (σ.σ. των εξαγγελιών) είναι άδειο ή γεμάτο, αλλά εάν έχει πολιτικές που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Για το εάν το υπουργείο Οικονομικών θα στηρίξει επιπρόσθετα τον κλάδο της εστίασης όταν από τις 13 Σεπτεμβρίου θα απαγορευτεί η είσοδος μη εμβολιασμένων σε κλειστούς χώρους, ο κ. Σταϊκούρας είπε πως σήμερα η εστίαση λειτουργεί κανονικά αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται από το κράτος (προγράμματα υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Γέφυρα Ι» και «Γέφυρα ΙΙ»). Πρόσθεσε ότι «η στήριξη είναι επαρκής και στον κλάδο της εστίασης και να δούμε εάν η σημερινή στήριξη καλύπτει και τις μελλοντικές υποχρεώσεις».

Τέλος, επανέλαβε ότι με βάση τους πρόδρομους δείκτες (βιομηχανική παραγωγή, ανεργία, οικονομικό κλίμα, κατασκευές, τουριστικές πτήσεις και μέση δαπάνη ανά τουρίστα) «η εκτίμηση για ανάπτυξη 3,6% εφέτος είναι απολύτως εφικτή, ρεαλιστική και κατά πάσα πιθανότητα συντηρητική».





