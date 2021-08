Πολιτική

Μίνα Γκάγκα: Η νέα αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

Ποια είναι η νέα αναπληρώτρια υπουργός, στο πλευρό του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος αναλαμβάνει στην θέση του Βασίλη Κικίλια.



Το υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει ο Θάνος Πλεύρης, στην θέση του Βασίλη Κικίλια, με αναπληρώτρια υπουργό την γιατρό, Μίνα Γκάγκα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, στο πλαίσιο των αλλαγών στα πρόσωπα της κυβέρνησης.

Η Μίνα Γκάγκα είναι Πνευμολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Σωτηρία από το 2006. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ολοκλήρωσε διδακτορικές σπουδές και μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο.

Είναι κλινική Ιατρός, ωστόσο ασχολείται με την έρευνα και ιδίως με μελέτες μελέτες για την πρόληψη και την ανακούφιση στο άσθμα και τον καρκίνο του πνεύμονα.

Έχει υπηρετήσει ως Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διαπίστευσης στην Πνευμονολογία (EBAP) ενώ το 2017 οι 35.000 ιατροί-μέλη της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας την τίμησαν εκλεγοντάς την Πρόεδρο της Εταιρείας.

"Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, για τις αλλαγές στο υπουργείο Υγείας, αναφέρει:

«Η ριζική κυβερνητική αλλαγή στο Υπουργείο Υγείας υποδηλώνει δύο πράγματα :

1. Τη συνολική αποτυχία στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την ανάγκη του κ. Μητσοτάκη να μεταθέσει την ευθύνη στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία, για να μείνει ο ίδιος στο «απυρόβλητο» και

2. Την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει , στην αιχμή της πανδημίας, σε μια σκληρή γραμμή ιδιωτικοποιήσεων στο ΕΣΥ και μετωπικής σύγκρουσης με όσους υπερασπίζονται τη δημόσια περίθαλψη και την Υγεία ως κοινωνικό αγαθό.

Η τοποθέτηση του κ. Πλεύρη στη θέση του Υπουργού Υγείας πιστοποιεί ότι , στο εξής, η Ακροδεξιά και η πολιτική μισαλλοδοξία θα δίνουν τον τόνο σε ένα ευαίσθητο τομέα που απαιτεί πίστη και αφοσίωση στο Δημόσιο Σύστημα, πολιτικές καθολικής κάλυψης και εξάλειψης των ανισοτήτων και , ειδικά σε περίοδο πανδημίας, διασφάλιση κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης αναλαμβάνει πλέον προσωπικά την ευθύνη για την πλήρη υπονόμευση και αποδιοργάνωση του ΕΣΥ και της Δημόσιας Υγείας στη χώρα».





