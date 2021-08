Πολιτική

Ανασχηματισμός: Ποιοι έφυγαν από την Κυβέρνηση

Οι αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, έθεσαν εκτός της Κυβέρνησης, αρκετούς Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Εκτός Κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, βρέθηκαν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που αντικαταστάθηκε από τον Βασίλη Κικίλια, ο οποίος κατέλαβε την θέση του Χάρη Θεοχάρη, που επίσης βρέθηκε εκτός του κυβερνητικού σχήματος.

Στο Υπουργείο Υγείας έφυγε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, καθώς την θέση του, ως Αναπλ. Υπουργού Υγείας κατέλαβε η μέχρι σήμερα Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Απο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έφυγε ο Υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής και την θέση του κατέλαβε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος πατέδωσε το χαρτοφυλάκιο του και μάλιστα αναβαθμισμένο στον Ευάγγελο Αποστολάκη, που ειναι ο πρώτος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υφυπουργός Κώστας Βλάσης παραδίδει το χαρτοφυλάκιο του απόδημου Ελληνισμού στον Ανδρέα Κατσανιώτη.

Απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έφυγε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς "επέστρεψε" ως Υφυπουργός Μεταφορών ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Εκτός Κυβέρνησης βρέθηκε και η Φωτεινή Αραμπατζή, μέχρι πτρότινος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αρμοδιότητα για την αλιευτική πολιτική, παραδίδοντας το χαρτοφυλάκιο της σε βουλευτή που εκλέγεται στην πολύπαθη Εύβοια.

Ακόμη, καθώς καταργείται η θέση του Υφυπουργού Οικονομικών που ήταν αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκτός Κυβέρνησης βρέθηκε ο Γεώργιος Ζαββός.