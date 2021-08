Πολιτική

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης Υφυπουργός Εξωτερικών

Την σκυτάλη από τον Κώστα Βλάση παίρνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης, στο υπουργείο Εξωτερικών, για θέματα απόδημου ελληνισμού.



Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα θέματα απόδημου ελληνισμού, στην θέση του Κώστα Βλάση, όπως προκύπτει από τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο του ανασχηματισμού.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1969 στο Λάπα Αχαΐας και μεγάλωσε στην πόλη που αποτέλει το σημαντικότερο λιμάνι της Πελοποννήσου και ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, την Πάτρα. Είναι παντρεμένος και το επάγγελμά του είναι επικοινωνιολόγος.

Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Συνέχισε τις σπουδές του στον τομέα της Επικοινωνίας μέσα από πληθώρα επαγγελματικών σεμιναρίων που αφορούσαν την πολιτική επικοινωνία, τις τεχνικές πωλήσεων, το on line marketing, τη διαχείριση κρίσεων και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Τον Ιανουάριο του 2015 έθεσε υποψηφιότητα για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές ως βουλευτής στο Νομό Αχαΐας, όπου εκλέχθηκε πρώτος, για να εκπροσωπήσει τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Επανεκλέχθηκε βουλευτής στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Το 1999 ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα στην εταιρία «Τεχνικές Εκδόσεις» ως υπεύθυνος του περιοδικού Gardening. Το 2000 ανέλαβε εμπορικός διευθυντής στην εταιρία Powernet SA, ενώ στην συνέχεια μετακινήθηκε στην εταιρία OPTICOM SA στην ίδια θέση.



Το 2004 διετέλεσε αρχικά Γενικός Διευθυντής και μέλος του ΔΣ στην εταιρία EONE SA, ενώ αργότερα διορίστηκε ως διευθύνων σύμβουλος. Στην συνέχεια ανέλαβε τη θέση του διευθυντή Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εφημερίδας «Καθημερινή», όπου υπήρξε υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη στρατηγική προβολής της εφημερίδας, αλλά και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ. Μετά το πέρας αυτής του της θητείας, δημιούργησε τη δική του εταιρία συμβούλων επικοινωνίας για ΜΜΕ, την ASAP. Μια εταιρία που κέρδισε την εμπιστοσύνη σημαντικών πελατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η «Καθημερινή», η Abril Group, η Gazeta και η «El Mundo».



Το 2012 μέχρι το 2014 κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έχοντας την ευθύνη του συντονισμού των ενεργειών δημοσιότητας και επικοινωνίας της Ελλάδας, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά κυρίως στο εξωτερικό και στο διεθνή Τύπο. Παράλληλα ήταν επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία του Branding της Ελλάδας. Το Φεβρουάριο του 2014 ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη θέση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας φέρνοντάς τον στη 2η θέση με μόλις μερικές εκατοντάδες ψήφους διαφορά. Το Νοέμβριο του 2015 ορίσθηκε ως αν. Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η ενασχόληση του όμως με τα κοινά ξεκίνησε απο τα φοιτητικά του χρόνια ως μέλος της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου την περίοδο 1989 έως 1991. Το 1992 ορίστηκε υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού και Ενημέρωσης της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ, ενώ από το 2003 έως το 2004 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Γεωπόνων Αττικής.

