Σεμέδο: Στον ανακριτή με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού

Με βασικό υπερασπιστικό ισχυρισμό τη "συναίνεση του θύματος" προσέρχεται σε απολογία ο 27χρονος ποδοσφαιριστής που μετά από καταγγελία 17χρονης κατηγορείται, με ακόμη έναν 40χρονο άντρα από την Νιγηρία, για ομαδικό βιασμό.

Ο γνωστός αθλητής θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, αντιμέτωπος με κατηγορία που αφορά διακεκριμένη περίπτωση βιασμού, που τελέστηκε από δύο ή περισσότερους δράστες, για την οποία καλείται να απολογηθεί και ο 40χρονος που συνελήφθη χθες ύστερα από ένταλμα των Αρχών.

Η κατηγορία επιφέρει ποινή που μπορεί να φθάσει και τα ισόβια, καθώς ο ομαδικός βιασμός ή βιασμός από κοινού, όπως ορίζεται στον Ποινικό Κώδικα, θεωρείται, όπως και το βασικό αδίκημα, πράξη ειδεχθής με μεγαλύτερη ποινική απαξία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του ποδοσφαιριστή, Σταύρου Γεωργόπουλου, δεν υφίσταται η πράξη που αποδίδεται στον εντολέα του, καθώς υπήρχε συναίνεση του θύματος. Μάλιστα, ο συνήγορος επικαλείται στοιχεία που -κατά την άποψη του- αίρουν τον εγκληματικό χαρακτήρα όσων καταγγέλλει η 17χρονη, η οποία εμφανίζεται από την πλευρά του ποδοσφαιριστή να ζητά συνάντηση μαζί του μετά το γεγονός. Κατά τον συνήγορο δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία, καθώς το θύμα όχι μόνο δεν έφυγε μετά από τον καταγγελλόμενο βιασμό αλλά παρέμεινε στον χώρο και αν δεν υπήρχε η καταγγελία της «θα έκαναν ακόμη βόλτες μαζί».

Σύμφωνα με τη 17χρονη, έπειτα από πάρτι σε κλαμπ στον Ωρωπό βρέθηκε στο σπίτι του ποδοσφαιριστή όπου αρχικά ο 40χρονος Νιγηριανός και εν συνεχεία ο ποδοσφαιριστής εκμεταλλευόμενοι την κατάστασή της, λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, τη βίασαν.

