Πολιτική

Ανασχηματισμός: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά της αντιπολίτευσης για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Σφοδρές και άμεσες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ο οποίος ανακοινώθηκε το πρωί της Τρίτης.

«Ο κ. Μητσοτάκης με τις επιλογές του ομολόγησε κυνικά την παταγώδη αποτυχία του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του για τον ανασχηματισμό. «Πανηγύριζε για την «επιτυχή» διαχείριση της πανδημίας και έδιωξε τον κ. Κικίλια για να βάλει έναν ακροδεξιό. Πανηγύριζε γιατί «ο σχεδιασμός στις πυρκαγιές πέτυχε» και έδιωξε τους αρμόδιους υπουργούς», σχολιάζει.

«Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τιμά την οικογενειακή παράδοση της αποστασίας. Κάτω από την πίεση για την παταγώδη αποτυχία του στις πυρκαγιές και αφού το επιτελικό κράτος των αρίστων άφησε να καεί η μισή χώρα σε συνθήκες άπνοιας, τώρα αναζητά σωσίβιο σε εξαγορά στελεχών έναντι θέσεων, με τη πρόφαση της δήθεν συναίνεσης», συνεχίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και καταλήγει:

«Όποια πρόσωπα όμως και να αλλάξει η αποτυχία έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Και οι πολίτες αντιμετωπίζουν την παταγώδη αποτυχία του κ. Μητσοτάκη στην καθημερινότητά τους».

Κίνημα Αλλαγής: Αντί για επανεκκίνηση όπισθεν ολοταχώς

Για «ομολογία πλήρους αποτυχίας της Κυβέρνησης στα μεγάλα θέματα της πανδημίας και της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών» κάνει λόγο το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κατηγορώντας τον «κ. Μητσοτάκη ότι, συνεχίζει με εμφανή τρόπο τη στροφή προς τα δεξιά. Η παρουσία των κ.κ. Βορίδη-Γεωργιάδη-Πλεύρη σε σημαντικές θέσεις Υπουργών, καταρρίπτει τον ‘μύθο’ περί κεντρώας πολιτικής.

Το μόνο άνοιγμα που έγινε είναι προς την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς εν όψει των ερχόμενων εκλογών. Αντί για επανεκκίνηση όπισθεν ολοταχώς», καταλήγει το Κίνημα Αλλαγής.

ΚΚΕ: προσανατολισμένη στις επιδιώξεις του κεφαλαίου η στρατηγική

«Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός δε συνιστά κάποιου είδους “επανεκκίνηση”, αλλά “επιτάχυνση” του αντιλαϊκού κυβερνητικού έργου, με τη “θυσία” κάποιων υπουργών που συνδέθηκαν με τις πρόσφατες καταστροφές και με σκοπό να κρυφτούν οι συνολικές πολιτικές ευθύνες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Την ίδια στιγμή είτε παραμένουν ακλόνητοι είτε εντάσσονται στο κυβερνητικό σχήμα υπουργοί (εργασία, παιδεία, υγεία κλπ) που με συνέπεια και πάθος υπηρετούν όλες τις αντιλαϊκές επιλογές», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση, που καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση η κυβερνητική πολιτική δεν είναι κυρίως θέμα “δομών” ή “προσώπων”, είναι θέμα στρατηγικής κι αυτή είναι σταθερά προσανατολισμένη στις επιδιώξεις του κεφαλαίου και σε βάρος των λαϊκών αναγκών.

Πάντως, σ’ αυτόν τον ανασχηματισμό έγινε δεκτό και ένα πάγιο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για “υπουργούς κοινής αποδοχής”, με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση του κ. Αποστολάκη, πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει τη δική του πολιτική σημασία, αφού αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι η κοινή στρατηγική επιτρέπει άνετα τη μετακίνηση προσώπων κι υπουργών από τον έναν στον άλλον».

Ελληνική Λύση: Με «καμμένα χαρτιά», δεν ανακατεύεις καμιά «τράπουλα»

«Είναι τα ίδια ‘καμμένα χαρτιά’ που έκαψαν την Ελλάδα αλλά εξακολουθούν να συμμετέχουν στο δήθεν «ολιγομελές» (με 58 υπουργούς) υπουργικό συμβούλιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση που κάνει λόγο για «μύθος περί δήθεν ‘επιτυχημένης διαχείρισης’ της πανδημίας και των πυρκαγιών κατέρρευσε με πάταγο.

Οι ‘επιτυχημένοι’ υπουργοί της διαχείρισης πανδημίας και των πυρκαγιών, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, κρίθηκαν από τον ίδιο ανεπιτυχείς και από τον ίδιο «κατεδαφίστηκαν»!

Όπως κατεδαφίστηκε και η κοινή λογική, με την παγκόσμια πρωτοτυπία ίδρυσης ‘υπουργείου πυροσβεστικής’!

Η υπουργοποίηση δε του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη, ‘ζηλωτή’ της επαίσχυντης Συμφωνίας των Πρεσπών ανοίγει το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών με την βεβαιότητα της μελλοντικής συγκυβέρνησης», καταλήγει η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.

«Ο ανασχηματισμός του κ. Μητσοτάκη δεν ήταν, και δε θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από μια απλή αναδιάταξη στις πολυθρόνες του ‘Τιτανικού’», λέει από την πλευρά του ΜέΡΑ25.





Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αμβρόσιος έβγαλε ψεκαστήρι με “φάρμακο κατά του κορονοϊού” (βίντεο)

Αφγανιστάν: Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης που έφυγε από την Καμπούλ (εικόνες)

Κορονοϊός – Κρήτη: Εξιτήριο για ηλικιωμένη 101 ετών, πλήρως εμβολιασμένη