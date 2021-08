Αθλητικά

Σεμέδο: “Είμαι αθώος, όλα γίνονται για τα λεφτά…”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος ποδοσφαιριστής, που κατηγορείται για ομαδικό βιασμό 17χρονης. Ξέσπασε κατά την έξοδο από τον ανακριτή.



«Όλα γίνονται για τα λεφτά» φώναξε εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου ο 27χρονος ποδοσφαιριστής, μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε για την υπόθεση του βιασμού από κοινού σε βάρος 17χρονης.

Ο κατηγορούμενος για ομαδικό βιασμό, μαζί με 40χρονο από τη Νιγηρία, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την απολογία του και έτσι θα οδηγηθεί ξανά στο ανακριτικό γραφείο την Πέμπτη το πρωί. Την ίδια ώρα ο συγκατηγορούμενός του έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Βγαίνοντας από το γραφείο του ανακριτή ο ποδοσφαιριστής φώναξε στους δημοσιογράφους πως είναι αθώος. «Είμαι αθώος. Θα το δείτε όλοι. Αν δεν ήμουν παίκτης ποδοσφαίρου δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά. Όλα γίνονται για τα λεφτά», υποστήριξε.

Οι δύο άντρες είναι αντιμέτωποι με την βαρύτατη κατηγορία του ομαδικού βιασμού, μετά την καταγγελία 17χρονης ότι εκμεταλλευόμενοι την κατάστασή της, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, τη βίασαν στο σπίτι του ποδοσφαιριστή.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Κρήτη: Εξιτήριο για ηλικιωμένη 101 ετών, πλήρως εμβολιασμένη

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης Υφυπουργός Εξωτερικών

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σαν σήμερα το τροχαίο που της έκοψε το νήμα της ζωής (εικόνες)