Ναυάγιο στο Μυρτώο Πέλαγος: Θαλάσσια ρύπανση από τα καύσιμα

Συνεχίζονται οι εργασίες απορρύπανσης. Στην περιοχή επιχειρούν τρία αντιρρυπαντικά και τρία ρυμουλκά σκάφη.

Εργασίες απορρύπανσης από ιδιωτικές εταιρείες και αντιρρυπαντικά σκάφη πραγματοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή της βραχονησίδας «Καραβιά» στο Μυρτώο Πέλαγος, μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου "SEA BIRD", σημαίας Τόγκο.

Το πλοίο βυθίστηκε πρωινές ώρες της 28-08-2021, λόγω πρόσκρουσής του στη βραχονησίδα, ενώ το πλήρωμα του, 16 ναυτικοί όλοι υπήκοοι Συρίας, περισυνελέγησαν σώοι έπειτα από ευρεία επιχείρηση του λιμενικού σώματος.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από Ουκρανία με προορισμό την Τυνησία μεταφέροντας 7.000 μετρικούς τόνους σιτάρι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, από τις ποσότητες καυσίμων και πετρελαιοειδών καταλοίπων που έφερε το πλοίο, έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση από διάσπαρτες κηλίδες ιριδίζουσας μορφής μήκους 3-5 ναυτικών μιλίων προς τα νότια.

Στην περιοχή επιχειρούν τρία αντιρρυπαντικά και τρία ρυμουλκά σκάφη των ανάδοχων ιδιωτικών εταιρειών απορρύπανσης, τρία αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού και το ναυλωμένο σκάφος «ΑΚΤΕΑ OSRV» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(EMSA). Σε καθημερινή βάση, επίσης, πραγματοποιούνται πτήσεις από αεροσκάφη του λιμενικού για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ρύπανσης.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώθηκαν οι λιμενικές Αρχές Νεάπολης Βοιών, Ναυπλίου, Μήλου, Σπετσών και Ύδρας, ενώ τέθηκαν σε ετοιμότητα υλικά και μέσα απορρύπανσης και στελέχη του λιμενικού, προκειμένου να συνδράμουν, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Επιπλέον, ενισχύθηκε άμεσα με επιπρόσθετο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό η λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας έλαβε χώρα η βύθιση του φορτηγού πλοίου, από την Κεντρική αποθήκη αντιρρυπαντικών μέσων του λιμενικού.

Επιπροσθέτως, οι λιμενικές Αρχές Νεάπολης Βοιών, Ναυπλίου, Μήλου, Σπετσών, Ύδρας, Χανίων και Ρεθύμνου διενεργούν καθημερινές περιπολίες για τον έλεγχο των ακτογραμμών με σκοπό την τυχόν εύρεση ρύπανσης και την καταπολέμηση αυτής σύμφωνα με τα εν ισχύ τοπικά σχέδια καταπολέμησης ρύπανσης (LCP).

Η απορρύπανση στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε η βύθιση του φορτηγού πλοίου, εξελίσσεται ικανοποιητικά με στόχο την άμεση επαναφορά του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

