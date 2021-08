Πολιτική

Κηδεία Άκη Τσοχατζόπουλου: Τον αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συντετριμμένη η Βίκυ Σταμάτη, λύγισε μπροστά στο φέρετρο. Στο πλευρό της ο γιος της. Ηχηρή η απουσία όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.





Με το τραγούδι σύμβολο για το ΠΑΣΟΚ, "θα τον μεθύσουμε τον ήλιο" και με την ηχηρή απουσία όλων των στελεχών του κινήματος η οικογένεια, φίλοι και συγγενείς του Άκη Τσοχατζόπουλου είπαν το πρωί το ύστατο χαίρε στο ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.



Η οικογένεια του Άκη Τσοχατζόπουλου, τα παιδιά και τα εγγόνια του, από τον πρώτο του γάμο και η σύζυγός του Βίκυ Σταμάτη με τον γιο τους συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν τον δικό τους άνθρωπο.





O Άκης Τσοχατζόπουλος υπήρξε γραμματέας βουλευτής κ υπουργός του ΠΑΣΟΚ ως το 2004 ενώ εκτελούσε χρέη πρωθυπουργού την περίοδο που ο Ανδρέας Παπανδρέου νοσηλευόταν.

Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του η διεκδίκηση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ την οποία έχασε από τον Κώστα Σημίτη.

Από το ζενίθ στο ναδίρ… Η καταδίκη, η φυλάκισή του το 2012 για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έμεινε στην φυλακή για έξι χρόνια και αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική στην Καστέλλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποστολάκης: Δεν αποδέχεται τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας

Κορονοϊός - ΕΕ: Πλήρως εμβολιασμένο το 70% των ενηλίκων

Σταϊκούρας: αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους από την 1η Μαΐου