Πολιτική

Αποστολάκης: Δεν αποδέχεται τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας

Λίγο μετά την ανακοίνωση, απέρριψε την πρόταση για την ανάληψη του νέου υπουργείου ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Οι πρώτες αντιδράσεις.

Δεν αποδέχεται τη θέση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Σχεδόν τρεις ώρες μετά τις ανακοινώσεις του νέου υπουργικού σχήματος και δύο πριν από την τελετή ορκομωσίας των νέων υπουργών και υφυπουργών, ο ναύαρχος, πρώην Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, έγινε γνωστό ότι, απέρριψε τη θέση, την οποία αρχικά είχε αποδεχθεί.

Έπειτα απο τις ανακοινώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου εκδόθηκε ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ασκείτο σκληρή κριτική στον Ευάγγελο Αποστολάκη, που χαρακτηρίζεται "αποστάτης".

Σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα ieidiseis ο κ.Αποστολάκης είπε για αποδοχή της πρότασης από μέρους, αρχικά:



«Αυτό έγινε με την προϋποθέση ότι θα υπάρξει μια δικακομματική συναίνεση. Αυτή ήταν η μία προϋπόθεση για ανεξάρτητο υπουργείο, στο οποίο συμφώνησε ο Μητσοτάκης. Το ένα τηρήθηκε σε ότι αφορά το υπουργείο. Δεν υπήρχε διακομματική στήριξη ή συζήτηση μεταξύ τους. Εγώ δεν αποφεύγω την ευθύνη. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ μία πρόταση που δεν έχει διακομματική υποστήριξη για ένα εθνικό ζήτημα. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόταση του πρωθυπουργού, αλλά θα έπρεπε να έχει διακομματική υποστήριξη».

Αναμένονται ανακοινώσεις και απο κυβερνητικής πλευράς. Πάντως, κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζουν ότι ο κ. Αποστολάκης έκανε πίσω μετά την επίθεση ΣΥΡΙΖΑ περί «αποστάτη».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να παγιδεύσει τον Αποστολάκη

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «ο πολυδιαφημισμένος ανασχηματισμός του κ. Μητσοτάκη εξελίσσεται τελικά σε παγκοσμίων διαστάσεων ιστορικό φιάσκο. Τελικά έμεινε με τους ακροδεξιούς που υπουργοποίησε και τις απαράγραπτες ευθύνες του για την αποτυχία του «επιτελικού κράτους».

Όπως προκύπτει, από τη δήλωση του κ. Αποστολάκη, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να τον παγιδεύσει, ανακοινώνοντας την υπουργοποίησή του χωρίς τη συναίνεσή του. Μάλλον θα συνειδητοποίησε ότι δεν ενστερνίζονται όλοι την οικογενειακή του παράδοση. Υπάρχουν στο δημόσιο βίο και άνθρωποι έντιμοι, που θεωρούν την αξιοπρέπεια σημαντικότερη από τα αξιώματα».

«Τελικά δεν είναι μόνο Κυβέρνηση Καρατζαφέρη. Πρόκειται για την πλήρη απαξίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού», σχολιάζει η Φώφη Γεννηματά.

Η Ελληνική Λύση από την πλευρά της, αναφέρει πως:

«Πραγματικά πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, από το να εκλιπαρεί τον κ. Αποστολάκη, τον άνθρωπο της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών να γίνει υπουργός της και αυτός να να τους αδειάζει!

Είναι τόσο απελπισμένος ο πρωθυπουργός που επιχειρεί στα πλαίσια της συγκυβέρνησης που επωάζεται, να κάνει το άσπρο - μαύρο και τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.

Έτσι απαξιώνει ο ίδιος το κόμμα του και προσβάλλει τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του».

