Νέα διπλή έξοδος στις αγορές

Σε νέα έξοδο στις αγορές ετοιμάζεται να προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση δυο ομολόγων διάρκειας πέντε και τριάντα ετών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το δημόσιο έδωσε εντολή στις Αlpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley να προχωρήσουν στην επανέκδοση αφενός του ομολόγου λήξης στις 12 Φεβρουαρίου 2026 με κουπόνι στο 0% και αφετέρου του ομολόγου λήξης 24 Ιανουαρίου 2052 με κουπόνι 1,875%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κοινοπρακτική συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Από την έκδοση του 5ετούς ομολόγου το ελληνικό δημόσιο είχε αντλήσει 3 δις. ευρώ και με επιτόκιο 0,172% ενώ από την έκδοση του 30ετούς ομολόγου είχαν αντληθεί 2,5 δις. ευρώ και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,9%.

