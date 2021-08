Κόσμος

Νιου Τζέρσεϊ: Κεραυνός σκότωσε ναυαγοσώστη (βίντεο)

Τραγικό τέλος είχε νεαρός ναυαγοσώστης ο οποίος χτυπήθηκε από κεραυνό.

Νεκρός είναι νεαρός ναυαγοσώστης από κεραυνό που τον χτύπησε, το απόγευμα της Δευτέρας στο Νιου Τζέρσεϊ.

Από το φυσικό φαινόμενο τραυματίστηκαν επίσης επτά άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Πρόκειται για τον δεύτερο ναυαγοσώστη στην παραλία Shore που πεθαίνει μέσα σε λίγες μέρες.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, ένας 16χρονος ναυαγοσώστης σκοτώθηκε όταν η βάρκα στην οποία βρισκόταν χτυπήθηκε από κύμα και αέρα.

