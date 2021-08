Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο κορονοϊός... πάχυνε τα παιδιά

Ποιες ηλικιακές ομάδες αύξησαν περισσότερο το σωματικό βάρος τους, στον καιρό της πανδημίας, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες

Έχει παρατηρηθεί από νωρίς ότι η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θάνατο από COVID-19, ενώ η παρουσία της μπορεί να αυξάνει και τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων επιπλοκών. Από την άλλη, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πανδημία COVID-19 μπορεί να σχετίζεται με αύξηση του βάρους στους ενήλικες. Μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA, διερεύνησε για πρώτη φορά τις πιθανές μεταβολές στο σωματικό βάρος που έχει επιφέρει η πανδημία σε παιδιά και εφήβους σχολικής ηλικίας.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν αναδρομικά στοιχεία από 191.509 μαθητές (49,6% κορίτσια) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ ηλικίας 5 ως 17 ετών (μέση ηλικία 11,6 έτη), χωρίς προβλήματα υγείας. Τα παιδιά αυτά είχαν σίγουρα 1 μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ, BMI σε kg/m2) πριν την πανδημία και 1 μέτρηση τουλάχιστον 3 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας. Με τη χρήση αναλυτικών στατιστικών μοντέλων, ανευρέθηκε ότι παιδιά και έφηβοι έχουν αυξήσει το σωματικό τους βάρος. Η μεγαλύτερη αύξηση του BMI παρατηρήθηκε σε παιδιά ηλικίας 5 ως 11 ετών (+1,57 kg/m2) σε σύγκριση με μικρότερες αυξήσεις σε εφήβους 12 ως 15 ετών (+0,91 kg/m2) και 16 ως 17 ετών (+0,48 kg/m2). Τα ποσοστά υπέρβαρων (ΒΜΙ 25-30 kg/m2) και παχύσαρκων (ΒΜΙ >30 kg/m2) παιδιών αυξήθηκαν κατά 8,7%, 5,2% και 3,1% στις ηλικίες 5 ως 11, 12 ως 15 και 16 ως 17 ετών, αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή κατέδειξε σημαντική αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μεταξύ μαθητών στην Καλιφόρνια, κυρίως στις παιδικές ηλικίες. Τα ευρήματα αυτά, ειδικά αν επιβεβαιωθούν και από άλλες μελέτες, υποδηλώνουν αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, η πρόληψη και αντιμετώπιση της οποίας θα πρέπει να αποτελέσει καίριο μέλημα της σύγχρονης κοινωνίας.

