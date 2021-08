Κοινωνία

Καιρός: Αλλαγή με βροχές από την Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία και οι άνεμοι.

Τοπικές νεφώσεις αναμένονται τις πρώτες ώρες της Τετάρτης σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, ενώ σποραδικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Σταδιακά από το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 33, στην Ήπειρο από 12 έως 32, στην Ανατολική Στερεά από 20 έως 34, στη Δυτική Στερεά από 15 έως 33, στην Πελοπόννησο από 14 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 30, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 20 έως 30, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες από 22 έως 32, στα Δωδεκάνησα από 25 έως 31 και στην Κρήτη από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και ενδεχομένως καταιγίδων υπάρχει από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

