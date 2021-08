Αθλητικά

Παγκόσμιο Κύπελλο - Προκριματικά: Οι αντίπαλοι της Εθνικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον δεύτερο όμιλο η Εθνική Ανδρών. Αναλυτικά οι όμιλοι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική Ανδρών κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 παρέα με Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και Λευκορωσία.

Η Εθνική Ανδρών στοχεύει στην πρόκριση, αλλά με αρκετές νίκες, ώστε να είναι άνετη στη δεύτερη φάση. Σε περίπτωση η “γαλανόλευκη” προκριθεί, ο όμιλος της θα διασταυρωθεί με τον 1ο Όμιλο, στον οποίο κληρώθηκαν οι Σερβία, Λετονία, Βέλγιο και Σλοβακία.

Οι όμιλοι της ευρωπαϊκής ηπείρου

1ος Όμιλος





Σερβία

Λετονία

Βέλγιο

Σλοβακία

2ος Όμιλος

Ελλάδα

Τουρκία

Μεγάλη Βρετανία

Λευκορωσία

3ος Όμιλος

Σλοβενία

Κροατία

Φινλανδία

Σουηδία

4ος Όμιλος

Γερμανία

Πολωνία

Ισραήλ

Εσθονία

5ος Όμιλος

Γαλλία

Μαυροβούνιο

Ουγγαρία

Πορτογαλία

6ος Όμιλος

Λιθουανία

Τσεχία

Βοσνία

Βουλγαρία

7ος Όμιλος

Ισπανία

Ουκρανία

Γεωργία

Βόρεια Μακεδονία

8ος Όμιλος

Ιταλία

Ρωσία

Ολλανδία

Ισλανδία

Το σύστημα διεξαγωγής στην ευρωπαϊκή ζώνη

Κάθε ομάδα θα δώσει έξι παιχνίδια, τρία εντός έδρας και τρία εκτός έδρας, τα οποία

θα διεξαχθούν σε τρία παράθυρα, τα οποία είναι τα εξής:

20-30 Νοεμβρίου 2021

21 Φεβρουαρίου – 1 Μαρίου 2022

27 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2022

Οι τρεις πρώτες από ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στην επόμενη φάση, όπου θα δημιουργηθούν τέσσερις όμιλοι των έξι ομάδων, με τα αποτελέσματα να μεταφέρονται από την πρώτη φάση.

Στην δεύτερη φάση, θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες του ομίλου με τον οποίο διασταυρώθηκαν, δίνοντας άλλα έξι παιχνίδια (τρία εντός και τρία εκτός) σε τρία νέα παράθυρα.

Τα τρία νέα παράθυρα θα είναι τα εξής:

22-30 Αυγούστου 2022

7-15 Νοεμβρίου 2022

20-28 Φεβρουαρίου 2023.

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεμέδο: “Είμαι αθώος, όλα γίνονται για τα λεφτά…”

Οικονόμου για Αποστολάκη: Κατώτερος των περιστάσεων

Ηλεκτρονικές Απάτες: Τι πρέπει να προσέχετε