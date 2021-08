Πολιτισμός

Ιθάκη: Αυτοψία Μενδώνη σε έργα Πολιτισμού και μνημεία (εικόνες)

Oδηγίες της υπουργού Πολιτισμού στα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

Περιοδεία στην Ιθάκη πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να συνομιλήσει με τους τοπικούς φορείς για ζητήματα που αφορούν στην ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού.

Στη σύσκεψη στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Διονύσης Στανίτσας, παρουσία του βουλευτή Π. Καππάτου, του αντιπεριφερειάρχη Σ. Τραυλλού, του επάρχου Α. Λιβιτσάνη, δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων φορέων, και του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γ. Διδασκάλου, αφού σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Υπουργού Πολιτισμού στην Ιθάκη μετά από 40 χρόνια, μαζί με τους συνεργάτες του κατέθεσαν προς συζήτηση τα θέματα του νησιού που αφορούν στο ΥΠΠΟΑ, όπως το έργο που εκτελείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, την επανεκκίνηση αρχαιολογικών εργασιών στον χώρο του Αγίου Αθανασίου, την αποκατάσταση του Σπηλαίου των Νυμφών, την επισκευή του κωδωνοστασίου στου Μητροπολιτικού Ναού, αλλά και την πρόθεση του Δήμου να δημιουργήσει στην Ιθάκη ένα Κέντρο Ενημέρωσης για την ιστορία της Ιθάκης, του Οδυσσέα και του Ομήρου.

Ακολούθησε αυτοψία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, στο οποίο εκτελείται έργο κτηριακής αναβάθμισης, βελτίωσης της προβασιμότητας και επανέκθεσης της συλλογής. Το έργο εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης των μουσειακών υποδομών και συντήρησης τοιχογραφιών των μεταβυζαντινών ναών της Ιθάκης (Εισοδίων της Παναγίας Μαρουλάτικης στον οικισμό Περαχώρι και τους Ιερούς ναούς της Θεοτόκου Ευαγγελίστριας και του Αγίου Γερασίμου στον οικισμό Εξωγής), συνολικού προϋπολογισμού 442.678,60 €, με προγραμματισμένο χρόνο ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2022. Η Λίνα Μενδώνη έδωσε οδηγίες στα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, παράλληλα με την ολοκλήρωση του οικοδομικού έργου να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση –μέχρι το τέλος 2021- της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης για την επανέκθεση με νέο σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και για την αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου του Μουσείου ως εκθεσιακού, προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα οι αποθήκες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται και η βελτίωση των υποδομών της Αρχαιολογικής Συλλογής Σταυρού, για την οποία η Λίνα Μενδώνη ζήτησε να αναζητηθεί καταλληλότερος χώρος, επαρκής για την προβολή και ανάδειξη της Συλλογής.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού επισκέφθηκε τον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του οποίου, δρομολογείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΥΠΠΟΑ, η εκπόνηση μελέτης με χρηματοδότηση της Περιφέρειας. Ακολούθησε αυτοψία στο Σπήλαιο Νυμφών, όπου η Λίνα Μενδώνη ζήτησε άμεσα αυτοψία από κλιμάκιο της Εφορείας Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας του ΥΠΠΟΑ για την εκτίμηση της κατάστασης του σπηλαίου, αλλά και στον ευπρεπισμό του χώρου έξωθεν της εισόδου, και τον σχεδιασμό ερευνητικού προγράμματος για την αποκατάστασή του.

Στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, όπου τα προηγούμενα χρόνια είχε αναπτύξει ανασκαφική δραστηριότητα ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διενεργήθηκε η επόμενη αυτοψία, όπου διαπιστώθηκαν ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί. Η Λίνα Μενδώνη ζήτησε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων να διευκολύνει την ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ώστε να επισπευσθεί η καταγραφή των κινητών ευρημάτων της ανασκαφής, ενώ άμεσα η Εφορεία να προχωρήσει στην κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου και στην εκπόνηση τοπογραφικού σχεδίου. Παράλληλα, ζήτησε η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με συμβαλλόμενους το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Δήμο Ιθάκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και προϋπολογισμό 120.000 €, να τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριλάβει τις αναγκαίες μελέτες για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχέδιο ανάδειξης του χώρου, το οποίο θα υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνόδευσαν στις αυτοψίες στην Ιθάκη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης Γρηγόρης Γρηγορακάκης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έλενα Κουντούρη, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Μαρία Μερτζάνη και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ.

