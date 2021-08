Αθλητικά

Παίκτης της ΑΕΚ ο Γέβτιτς

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για την απόκτηση του Ελβετού μεσοεπιθετικού

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Ντάρκο Γέβτιτς από τη Ρούμπιν Καζάν, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν για την αγορά του το καλοκαίρι του 2022.

Ο Ντάρκο Γέβτιτς, ο οποίος υπήρξε διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ελβετίας, από την ηλικία των 15 ετών, θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 88.

Η ανακοίνωση

Ο Ντάρκο Γέβτιτς γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1993 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Σε ηλικία 8 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Βασιλείας και με τη φανέλα της πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 19 ετών, σε παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Γκρασχόπερ, κατακτώντας εκείνη τη σεζόν (2012-13) τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, το πρωτάθλημα Ελβετίας.

Τη σεζόν 2013-14 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Βάκερ Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, με την οποία αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια (3 γκολ, 2 ασίστ). Το καλοκαίρι του 2014 ακολούθησε ο δανεισμός του στην Λεχ Πόζναν, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, «αναγκάζοντας» τους Πολωνούς να προχωρήσουν στην αγορά του τον Ιανουάριο του 2015.

