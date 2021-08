Life

Πέθανε ο Νίκος Μαϊντάς

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην τραγουδιστής του ιστορικού συγκροτήματος Magic De spel Νίκος Μαϊντάς σε ηλικία 51 ετών. H είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τις συγκινητικές αναρτήσεις αποχαιρετισμού που έγραψαν οι φίλοι του τραγουδιστή στο Facebook.

Όπως αναφέρει η σελίδα rock-elliniko.gr, ο Νίκος Μαϊντάς γεννήθηκε στην Αθήνα και σε ηλικία 17 ετών, προσχώρησε στο συγκρότημα των Magic De spell αρχικά ως μπασίστας, ενώ στην πορεία πέρασε στην σύνθεση, τα πλήκτρα αλλά και στα φωνητικά.

Με το συγκρότημα των Magic De spell πραγματοποίησε πάνω από 500 συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία ενώ έγραψε και ερμήνευσε τραγούδια όπως το «Εμένα οι φίλοι μου» σε ποίηση Κατερίνας Γώγου, η «Όγλα», ο «Λύκος», η «Πεταλούδα», το «Κόκκινο».

Το 2003, μεταξύ πολλών συναυλιών, εργάστηκε για τελευταία φορά με το συγκρότημα για την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου. Αρχές του 2004, ο Νίκος Μαϊντάς, αποχώρησε από τους Magic De spell καθώς πίστευε ότι οι αλλαγές στην αρχική σύνθεση του συγκροτήματος άλλαξαν την αρχική φιλοσοφία του γκρουπ.

Τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Μαϊντάς, συνεργάστηκε με τον Πάνο Κατσιμίχα και τον Μάνο Ξυδούς ως τραγουδιστής και πιανίστας και έχει πραγματοποιήσει μαζί του πάνω από εξήντα συναυλίες. Το 2007 κυκλοφορεί ο προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Σπασμένα Ρολόγια».

