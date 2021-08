Πολιτική

Συμφωνία των Πρεσπών - Δένδιας προς Σκόπια: πιστή τήρηση, αλλιώς “ξεχάστε” την ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαφή μηνύματα προς την πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας έστειλε ο Υπ. Εξωτερικών, κατά την επίσκεψη του στα Σκόπια.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεπούς εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το μεσημέρι στα Σκόπια οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Νίκος Δένδιας και Μπουγιάρ Οσμάνι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε την ανάγκη πιστούς εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών. «Η πλήρης, συνεπής και με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι το απαραίτητο θεμέλιο, η απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθούν περισσότερο ακόμη οι σχέσεις μας και να υλοποιηθεί το κοινό μας όραμα για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια» σημείωσε..

At the start of my visit in #Skopje, I met with #NorthMacedonia FM @Bujar_O. On the agenda: bilateral relations, including consistent implementation of Prespa Agreement & bilateral cooperation. #WesternBalkans #EU perspective & regional developments also in focus. pic.twitter.com/ySjBzOzW8c — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 31, 2021

Ο κ.Δένδιας εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία.

«Η Ελλάδα και θέλει και μπορεί να είναι ο στενότερος σύμμαχος της Βόρειας Μακεδονίας και ο καλύτερος φίλος της. Η Ελλάδα, ως άμεσος γείτονας, έχει κάθε λόγο και συμφέρον να εξασφαλισθεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευημερία της χώρας σας και του λαού σας. Και πάντα λέμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνουν ποτέ ξανά η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων» σημείωσε ο κ.Δένδιας, απευθυνόμενος στον κ.Οσμάνι.

Αναφέρθηκε δε στη δέσμευση της Βόρειας Μακεδονίας να ακολουθήσει το δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να αφήσει πίσω τους αναχρονισμούς του παρελθόντος.

Η Ελλάδα, ως άμεσος γείτονας, έχει κάθε λόγο και συμφέρον να εξασφαλισθεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευημερία της χώρας σας. Και πάντα λέμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνουν ποτέ ξανά η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης. pic.twitter.com/nGfsrammZq — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 31, 2021

«Θεωρούμε ότι έχετε επιλέξει ως κυβέρνηση να εγκαταλείψετε οριστικά την Βαλκανιοποίηση του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα και να προσχωρήσετε στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα του 21ου αιώνα. Ότι έχετε απορρίψει αποφασιστικά αναχρονιστικά οράματα, αντιλήψεις που ανατρέχουν σε άλλους καιρούς, σε παλιές εποχές. Άλλοι, στην ευρύτερη περιοχή μας, προπαγανδίζουν αδιέξοδη επιστροφή σε αυτοκρατορίες του χθες, σε ζώνες νεο-οθωμανικής επιρροής, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, κατέχουν παράνομα εδάφη άλλων χωρών, προσπαθούν να απομακρύνουν τα Δυτικά Βαλκάνια από την Ευρωπαϊκή οδό» σημείωσε ο κ.Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είπε ακόμη ότι η πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκίας δημιούργησε κάποια ερωτηματικά στην Ελλάδα, όμως, όπως προσέθεσε έλαβε τις απαραίτητες διευκρινίσεις από τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας.

Ακόμη, ο κ.Δένδιας ευχαρίστησε τη Βόρεια Μακεδονία για την απόφασή της να στηρίξει την ελληνική υποψηφιότητα για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας την περίοδο 2025-26 και για τη δήλωση της με την οποία καταδικάζει τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στα Βαρώσια.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, κατά τη συνάντησή τους συζήτησαν και για τα κοινά ενεργειακά σχέδια, όπως την πρόσφατη συμφωνία για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών και την πρόθεση της Βόρειας Μακεδονίας να συμμετάσχει σε ενεργειακά σχέδια στην Αλεξανδρούπολη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρθηκε και στις ελληνικές επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία, λέγοντας ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν επενδύσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ στη Βόρεια Μακεδονία και έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία πάνω από 20.000 θέσεων εργασίας στη χώρα, ενώ το διμερές εμπόριο πέρυσι και παρά την πανδημία ανήλθε σχεδόν στα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Ακόμη, ο κ.Δένδιας εξήρε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον στρατιωτικό τομέα, που περιλαμβάνει και την επιτήρηση του εναερίου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας, που εκτελεί η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, αλλά και στον πολιτιστικό τομέα, φέροντας ως παράδειγμα την πρόσφατη συμφωνία για τη διατήρηση και την προστασία βυζαντινών και μετα-βυζαντινών μνημείων στη Βόρεια Μακεδονία.

Έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας @SPendarovski. Συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις, ενόψει και της επικείμενης επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και την ενταξιακή προοπτική των Δ.Βαλκανίων. pic.twitter.com/eQyuALgWEY — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 31, 2021

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας εξέφρασε την ικανοποίση του για τις τελευταίες συμβολικές κινήσεις της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι η πρόσφατη αλλαγή της ονομασίας του Αρχαιολογικού Μουσείου των Σκοπίων, το οποίο από «Αρχαιολογικό Μουσείο Μακεδονίας» μετονομάστηκε σε «Αρχαιολογικό Μουσείο Βόρειας Μακεδονίας» και η αφαίρεση της πινακίδας στην οδό όπου στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών, η οποία έφερε το όνομα του Φιλίππου Β΄.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη και προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας του, καθώς και για το γεγονός ότι η Ελλάδα απέστειλε 120.000 εμβόλια κατά του κορονοϊού, ενέργεια, που όπως είπε συμβάλει αποφασιστικά στην ανοσοποίηση του πληθυσμού της χώρας του.

Ο κ.Οσμάνι εκτίμησε ότι η επίσκεψη του κ.Δένδια συμβάλει στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία με τη σειρά της, όπως είπε έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας @Zoran_Zaev. Στο επίκεντρο η συνεργασία σε οικονομία, επενδύσεις, εμπόριο, ενέργεια, μεταφορές & η καταπολέμηση της πανδημίας. Εξετάσθηκαν επίσης η ???? προοπτική των Δ. Βαλκανίων & η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. pic.twitter.com/wMbG4aXyQq — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 31, 2021

Ο κ.Δένδιας στη διάρκεια της επίσκεψής του στα Σκόπια συναντήθηκε ακόμη με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Νίκολα Ντιμιτρόφ, τον πρόεδρο της Βουλής, Ταλάτ Τζαφέρι και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Στέβο Πεντάροφσκι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας γνωστοποίησε ότι ο Στέβο Πεντάροφσκι θα επισκεφθεί στις αρχές Οκτωβρίου την Αθήνα. Η επίσκεψη αυτή θα είναι η πρώτη Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελλάδα.

Με τον Αν. Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας @Dimitrov_Nikola. Συζητήσαμε για την υποστήριξη στην ενταξιακή προοπτική Βόρειας Μακεδονίας, στη βάση της υφιστάμενης αιρεσιμότητας. (1/2) pic.twitter.com/iB3aih1sWe — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 31, 2021

«Αυτές οι επαφές είναι δείγμα της πρόθεσης της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, της ελληνικής κυβέρνησης, για την εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων. Και βεβαίως, είναι ένδειξη της πλήρους υποστήριξης της χώρας σας στην ευρωπαϊκή της προοπτική» όπως σημείωσε ο κ.Δένδιας κατά την έναρξη των κοινών δηλώσεων με τον κ.Οσμάνι.

Ακόμη, ο κ.Δένδιας το απόγευμα θα συναντηθεί και με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, στην επίσκεψή του αυτή στα Σκόπια συνοδεύεται από τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη.

Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας T.Xhaferi, με τον οποίο συζητήσαμε για τη συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο - During today’s visit, Ι met with #NorthMacedonia Assembly President T.Xhaferi. We discussed bilateral cooperation on parliamentary level. pic.twitter.com/NIQedOSPzw — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 31, 2021

Η σημερινή, είναι η δεύτερη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στα Σκόπια με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2019.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: παιδί πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Ανασχηματισμός: η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης (εικόνες)

Ιθάκη: Αυτοψία Μενδώνη σε έργα Πολιτισμού και μνημεία (εικόνες)