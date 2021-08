Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης - “Έκρηξη” σε Αχαΐα και Ρόδο

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο.

Αυξήθηκε σημαντικά και την Τρίτη ο αριθμός των ασθενών στην Ελλάδα που πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 3.628 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.628 κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 28 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 901 νέες μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 373 νέα κρούσματα.

Στην Αχαΐα καταγράφηκαν 162 νέα κρούσματα, στην Ρόδο 113 νέες μολύνσεις και στην Λάρισα ακόμη 112 επιβεβαιωμένοι φορείς κορονοϊού, ενώ έπεται η Μεσσηνία με 96 νέα κρούσματα.

Παράλληλα, ανησυχητικά είναι τα μηνύματα για αρκετές περιοχές, όπως προκύπτει από την ανάλυση στο ιικό φορτίο στα λύματα, καθώς παρατηρείται εβδομαδιαία αύξηση έως 99%.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

