Οικονομία

Φωτιές - Κρατική Αρωγή: νέα πίστωση σε δικαιούχους

Ποιο ποσό μοιράστηκε σε εκατοντάδες πυρόπληκτους. Πόσο είναι το κονδύλι που έχει πιστωθεί μέσα σε λιγότερες από δύο εβδομάδες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, πιστώθηκαν ακόμη περίπου 2,5 εκ. ευρώ σε εκατοντάδες δικαιούχους της Κρατικής Αρωγής, στο πλαίσιο στήριξης πυρόπληκτων συμπολιτών μας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

«Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεπές προς το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Κυβέρνηση, και με γνώμονα την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση και στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές συμπατριωτών μας, προχωρά σήμερα, 31 Αυγούστου, στην τέταρτη καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους Κρατικής Αρωγής.

Ειδικότερα, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

283 δικαιούχων, ποσό 1 .242.657,68 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.

δικαιούχων, ποσό ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής. 202 δικαιούχων, ποσό 463.752,91 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής.

δικαιούχων, ποσό ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής. 358 δικαιούχων, ποσό 761.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Έτσι, το συνολικό ποσό το οποίο καταβάλλεται σήμερα ανέρχεται στα 2.467.410,59 ευρώ και αφορά 630 μοναδιαίους Α.Φ.Μ.

Ήδη, μέσα σε 12 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για Κρατική Αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές (arogi.gov.gr), έχουν διατεθεί συνολικά 19.181.261,65 ευρώ στους πρώτους 3.737 πολίτες (μοναδιαίοι Α.Φ.Μ.), που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στο Taxisnet έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.

Η επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται συνεχίζεται και η επόμενη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί, την προσεχή Παρασκευή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν θέσει ως προτεραιότητα την άμεση και γενναία στήριξη των πληττόμενων περιοχών με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή ανασυγκρότησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιούμε με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες άμεσης προώθησης των μέτρων κρατικής αρωγής προς φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λοιπών πληττόμενων περιουσιακών στοιχείων».

