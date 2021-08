Κοινωνία

Σχολεία: Τι ισχύει για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς

Διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Τα ισχύοντα μέτρα για τους εκπαιδευτικούς -εν μέσω κορονοϊού– υπενθυμίζει με ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας, καθώς τα σχολεία ανοίγουν στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Όπως επισημαίνεται, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο θα μπορούν να παραλαμβάνουν δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) από τα φαρμακεία (εργάσιμες ώρες, πλην διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων), από σήμερα, Τρίτη 31 Αυγούστου και ως την ερχόμενη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, τα οποία θα διενεργήσουν ως εξής: ένα προ της ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική τους μονάδα αύριο, Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, και ένα δεύτερο πριν προσέλθουν στα σχολεία την επόμενη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου.

Από 13 Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα έναρξης του νέου διδακτικού έτους 2021-2022, οι εκπαιδευτικοί θα οφείλουν να προσέρχονται στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορoνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με ευθύνη του εργαζομένου.

Οι μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, το οποίο θα πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα.

Τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών θα ανακοινωθούν λεπτομερώς πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους, λαμβανομένων υπόψιν πάντοτε των συστάσεων της Επιτροπής των Ειδικών. Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης, τις απαραίτητες επαναλήψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές.

Το υπουργείο Παιδείας παροτρύνει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα προστασίας από τον κορονοϊό, πριν την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Στόχος όλων μας, η προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και η απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών μας δομών.

