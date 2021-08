Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας σε Πλεύρη: το Υπουργείο Υγείας με σημάδεψε ανεξίτηλα

Τι ειπώθηκε στην τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο Υγείας

Λακωνικός ήταν ο απερχόμενος υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής στον νέο υπουργό Θάνο Πλεύρη.

Ο κ. Κικίλιας ξεκίνησε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του ευχαριστώντας όλους όσοι έδωσαν μαζί του τη μάχη για τον κορονοϊό. «Φεύγω από το υπουργείο το οποίο με σημάδεψε ανεξίτηλα τόσο πολιτικά όσο και ανθρώπινα», ανέφερε χαρακτηριστικά και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο υπουργό και τη νέα αναπληρώτρια υπουργό. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί και θα τους στηρίξω όσο χρειάζεται για να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη απέναντι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση όπως αυτή της πανδημίας, συμπλήρωσε.

Πιστεύω στο ομαδικό παιχνίδι είπε ο Βασίλης Κικίλιας αναφερόμενος και στο μπάσκετ, και θέλω να ξέρουν όλοι ότι θα τους βοηθήσουμε όσο χρειαστεί.

Από την πλευρά του ο νέος υπουργός Θ.Πλεύρης χαρακτήρισε μεγάλη την τιμή που του έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να συνεχίσει το έργο στον τομέα της Υγείας. «Αφήνετε ένα έργο επιτυχημένο όχι μόνο όσον αφορά την πανδημία αλλά και συνολικά του τομέα της υγείας» είπε, τονίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν.

«Πριν από 20 χρόνια όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου και το διδακτορικό μου για το δίκαιο της υγείας δεν φανταζόμουν ότι σήμερα θα βρίσκομαι σ' αυτή τη θέση» ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να προσφέρει στον τομέα της υγείας. «Θα εργαστούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους του τομέα της υγείας και ο στόχος μας είναι να πετύχουμε» τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στον εμβολιασμό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τιμωρητική στάση απέναντι σε αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Όμως, τόνισε, όπως ένας νοσηλευτής ή γιατρός δεν θέλει να εμβολιαστεί έτσι κι ένας ογκολογικός ασθενείς έχει το δικαίωμα να μην δέχεται την νοσηλεία γιατρών και νοσηλευτών που είναι ανεμβολίαστοι.

Τα νέα της καθήκοντα ως αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ανέλαβε από σήμερα και η γιατρός πνευμονολόγος, πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) Μίνα Γκάγκα.

Ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, αναφέρθηκε στη μάχη της πανδημίας που δόθηκε ομαδικά λέγοντας «μπήκαμε σε μία μάχη χωρίς προϋπηρεσία» και σημείωσε ότι «μέχρι το τέλος, έμεινε ακόμα λίγο». Επανέλαβε τη σημασία του εμβολιασμού και ειδικά για τους υγειονομικούς που από αύριο όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα τεθούν σε αναστολή. Μίλησε επίσης για τις τομές που έγιναν στο σύστημα υγείας και επισήμανε ότι η πανδημία ανέδειξε τα ισχυρά του στοιχεία.

Από την πλευρά της η κ. Γκάγκα ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι στο πρόσωπό της τιμά όλο το ΕΣΥ που δίνει την μάχη της πανδημίας. Αναφέρθηκε στη σημασία του εμβολιασμού προτρέποντας όλους να επισπεύσουν το ραντεβού τους και υπογράμμισε ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Μίλησε επίσης για τη σημασία της ΠΦΥ στην όποια θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος. Αναφερόμενη στο ΕΣΥ είπε ότι οι συνθήκες υγείας και νοσηλείας σήμερα είναι καλές και τόνισε ότι έχει γίνει σημαντικό έργο στο ΕΣΥ το οποίο θα συνεχιστεί.

