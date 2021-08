Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: έρευνα αποκάλυψε “μικρό θησαυρό” (εικόνες)

Άναυδοι έμειναν από τα ευρήματα ακόμη και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που έκαναν την έρευνα.

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε αποθήκη του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

130 τηλεκάρτες,

φωτογραφική μηχανή και φιαλίδιο με άγνωστη ουσία,

4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων,

καλώδια φόρτισης,

handsfree ,

8 αναπτήρες,

5 στυλό,

5 φακοί,

7 μπρελόκ και 3 κομπολόγια,

ψαλίδι,

πένσα,

σιδερογροθιά

6 δαχτυλίδια,

5 ρολόγια χειρός,

2 αλυσίδες,

Σκουλαρίκια

σταυρός.

Ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος».

