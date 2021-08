Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές έως το τέλος του 2022

Η μείωση επιμερίζεται σε εργοδότη και εργαζόμενους, περιορίζοντας τη συνολική επιβάρυνσή τους.

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατίθεται στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» προβλέπεται η παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών - για εργοδότες και εργαζομένους - κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες (από το ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 1η Ιουνίου 2020) έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι περιορίζεται το μισθολογικό κόστος από τη διατήρηση των μειωμένων εισφορών έως το τέλος του επόμενου έτους.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, η μείωση επιμερίζεται σε -1,79 ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη και -1,21 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργαζομένους, περιορίζοντας τη συνολική επιβάρυνσή τους, και συμβάλλει αφενός στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, αφετέρου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Κατά τον πρώτο χρόνο της παρούσας κυβέρνησης οι εισφορές είχαν μειωθεί κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες και πλέον η συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 3,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Με τη ίδια τροπολογία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, γίνεται πιο ευνοϊκή - με περισσότερες δόσεις μέσω παρακράτησης μικρότερου μέρους της σύνταξης - η διαδικασία επιστροφής των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον e-ΕΦΚΑ σε δικαιούχους συντάξεων χηρείας. Συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου»), στον οποίο το ποσοστό παρακράτησης από την κύρια σύνταξη ορίζεται σε 1/3 των καταβαλλόμενων παροχών, ειδικά για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας προβλέπεται ότι η καθεμία από τις μηνιαίες δόσεις (που παρακρατούνται από τον e-ΕΦΚΑ έως την πλήρη εξόφληση των αχρεωστήτως καταβληθέντων) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του ακαθάριστου ποσού της κύριας σύνταξης μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το 1/6 του ποσού κατά το μέρος που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη αιτία θανάτου, μπορεί να παρακρατηθεί το 1/2 του ακαθάριστου ποσού της (σε αντίθεση με το γενικό κανόνα που προβλέπει παρακράτηση μέχρι και του συνόλου της επικουρικής). Το ποσό της μηνιαίας δόσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 ευρώ.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθεί από τον e-ΕΦΚΑ έως τις 30 Ιουνίου 2022 η πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς φαρμακεία, γιατρούς, κλινικές, διαγωνιστικά κέντρα, λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας και προς ασφαλισμένους. Με την παράταση της σχετικής προθεσμίας διευκολύνεται η πληρωμή των ποσών για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι. Εκτιμάται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή είναι της τάξης των 20 εκατ. ευρώ περίπου. Περαιτέρω παράταση της εν λόγω προθεσμίας μπορεί να δοθεί με υπουργική απόφαση και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Επιπλέον, αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (κυρίως μηχανικών), όπου διαπιστώθηκε ότι το καταβαλλόμενο βάσει του ν.4387/2016 εφάπαξ υπολείπεται των εισφορών που κατέβαλαν στον ασφαλιστικό τους βίο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω ασφαλισμένους με αίτησή τους να ζητήσουν τον έλεγχο και την καταβολή τυχόν διαφοράς μεταξύ του επικαιροποιημένου κεφαλαίου εισφορών υπέρ εφάπαξ (καταβεβλημένων μέχρι την 31.12.2013) και του εφάπαξ που απονεμήθηκε. Ειδικά για τους ήδη συνταξιούχους δίνεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για την κατάθεση σχετικής αίτησης.

Προβλέπεται ακόμα ότι οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (πρώην Ταμείο Νομικών) και καταβάλλουν εισφορές μισθωτού σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχείας με προϋποθέσεις αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για τη λήψη του επιδόματος για τις μισθωτές ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λύνοντας τη διχογνωμία ως προς το καθεστώς μισθωτού ή μη μισθωτού σχετικά με την παροχή αυτή, που οδηγούσε σε μη χορήγησή της.

Ενισχύεται παράλληλα θεσμικά και λειτουργικά η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Η Επιτροπή εμπλουτίζεται με σύγχρονες ιατρικές ειδικότητες (π.χ. φυσίατροι), που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Επιπροσθέτως, συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά ως μέλη της Επιτροπής επαγγελματίες υγείας και λοιπές μη ιατρικές ειδικότητες, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάδειξη ζητημάτων λειτουργικότητας στην καθημερινότητα των ΑμΕΑ.

Με τη νέα τροπολογία, βελτιώνεται επίσης η διοικητική λειτουργία του ΚΕΑΟ στην περίπτωση του επανυπολογισμού οφειλών λόγω της ρύθμισης του ν. 4611/2019, με την πρόβλεψη ότι ο επανυπολογισμός διατηρείται και μετά την απώλεια της ρύθμισης.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου ως προς το καθεστώς ασφάλισης του μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ λόγω απόσχισης κλάδων και τέλος μετριάζονται οι δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού στις επιχειρήσεις του κλάδου του πολιτισμού (θέατρα, κινηματογράφοι, μουσικές σκηνές κλπ.) με την δυνατότητα παράτασης των μέτρων στήριξης και εντός του 2021, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

