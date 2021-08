Κοινωνία

Κρήτη - 19χρονος ΑΜΕΑ: καταγγελία για βιασμό όταν ήταν 2 ετών! (βίντεο)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, υπήρχαν πολλές καταγγελίες τα τελευταία χρόνια. Ξεκινά έρευνα για τυχόν πλημμέλειες από υπαλλήλους.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις στην υπόθεση βιασμού του 19χρονου παιδιού με αναπηρία, σε χωριό των Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το άτυχο παιδί είχαν γίνει πολλές καταγγελίες και αναφορές σε Αστυνομία, Δήμο και υπηρεσίες της Περιφέρειας, χωρίς όμως να του προσφερθεί ουσιαστική στήριξη.

Όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Νικόλας Καλογερής, Ααντιπεριφερειάρχης Χανίων, «το 2013 ξεκίνησε μια καταγγελία, το 2015 μια άλλη και το 2017 μια που ήρθε μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη».

Το 2011, φαίνεται να γίνεται η πρώτη καταγγελία για το παιδί, όταν ήταν στην ηλικία των 9 ετών. Το 2013 γίνεται η επόμενη και τέλη του 2014 γίνεται επίσης καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσής του και μάλιστα τότε είχε επιληφθεί και η Ασφάλεια Χανίων, χωρίς όμως αποτελέσματα.

Το 2017 ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει στην Περιφέρεια ακόμη μία καταγγελία για κακομεταχείριση και αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος του παιδιού. Η τελευταία καταγγελία έγινε τον περασμένο Ιούνιο στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά.

Ο Νικόλας Καλογερής,δηλώνει στον ΑΝΤ1, «μια κοινωνική λειτουργός, η οποία πήγε το ’17 και είδα την έκθεσή της, λέει ότι δεν διαπίστωσε πρόβλημα με το παιδί. “Είναι σε απόλυτη εξάρτηση με τον πατέρα του” διαβάζω μέσα”», ενώ κληθείς να σχολιάζει πως μετά από 4 χρόνια ο πατέρας προφυλακίζεται με σοβαρότατες κατηγορίες, λέει «τι να πω, δεν ξέρω…. Είναι η ευθύνη των αρμοδίων, είναι της Αστυνομίας, είναι των Εισαγγελέων, είναι δική μας;».

Κοινωνική λειτουργός: υπήρχε αναφορά για βιααμό όταν ήταν 2 ετών

Μια από τις κοινωνικές λειτουργούς που είχε διερευνήσει το θέμα, μιλά στον ΑΝΤ1, υπό τον όρο της ανωνυμίας…

Όπως υποστηρίζει, «οι καταγγελίες ήταν κυρίως για τις συνθήκες διαβίωσης και για κακομεταχείριση, υπήρχαν όμως αναφορές και για σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά δεν μπορούσαμε να το αποδείξουμε. Φανταστείτε ότι όταν το παιδί ήταν 9 ετών υπήρχε μια αναφορά ότι είχε βιαστεί πριν από 7χρόνια, όταν ήταν 2 ετών. Πως όμως θα μπορούσε να αποδειχθεί αυτό μετά από 7χρόνια;».

Από την πλευρά του, ο κ. Καλογερής λέει πως «θα διερευνηθεί σε βάθος αυτή η ιστορία. Αν υπάρχουν πλημμέλειες ή λάθη ή παραλήψεις οιουδήποτε, ζητάμε κυρώσεις και την παραδειγματική τιμωρία τους. Δεν πρέπει να καλύψουμε κανέναν. Και μόνο που συνέβη αυτό είναι ντροπή για όλη την κοινωνία μας».

Μετά από πιέσεις το παιδί απομακρύνθηκε από το χωριό και από το σπίτι συγγενικού προσώπου όπου φιλοξενείτο και μεταφέρθηκε σε δημόσια δομή.

Την Τετάρτη αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ο ιερωμένος που κατηγορείται για παράνομη παρακράτηση και βιαιοπραγία σε βάρος του 19χρονου.

