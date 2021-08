Life

Ανδρέας Τσαούσης: με κλαρίνα η κηδεία του (βίντεο)

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του μεγάλου ερμηνευτή στη Λιλαία…

Το "τελευταίο αντίο" όπως άρμοζε στον ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, Ανδρέα Τσαούση, είπαν γνωστοί, φίλοι και εκατοντάδες θαυμαστές του στη γενέτειρα του την Λιλαία.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία, προκειμένου να ασπαστούν τη σορό του, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν μεγάλο ερμηνευτή του δημοτικού τραγουδιού. Στην αγαπημένη του Λιλαία πριν από ένα περίπου χρόνο είχε πραγματοποιήσει το όνειρό του ολοκληρώνοντας το κτίσιμο του Ναού της Αγίας Παρασκευής, έχοντας πλάι του τη λατρεμένη του σύζυγο Γιάννα.

Από τα ηχεία στον προαύλιο χώρο ακουγόνταν μερικά από τα πιο γνωστά του τραγούδια, ενώ στη συνέχεια εν μέσω χειροκροτημάτων και συνοδεία πολλών γνωστών μουσικών με το κλαρίνο τους (Μάγκας, Κοτρώτσος, Καραΐσκος κ.α.), οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Η συγκίνηση διάχυτη, ενώ παράλληλα με το αγαπημένο του κλαρίνο ακουγόταν μεταξύ άλλων και η φωνή της συντρόφου του Γιώργου Μάγκα, Τζούλης Τζινέρη να τους συνοδεύει.

ΠΗΓΗ: LamiaReport.gr

