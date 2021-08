Παράξενα

Ισπανία - Φωτιά: χωρικοί έβαλαν ανιχνευτές καπνού πάνω σε δέντρα! (βίντεο)

Έναν αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών βρήκαν οι κάτοικοι ενός χωριού.

Του Τάκη Σφυρή

O Αντόνιο Ροπέρο, δήμαρχος στο ισπανικό χωριό Ολοκάου, δείχνει με υπερηφάνεια τι κρέμασε στο δάσος για να προστατεύσει τους συμπατριώτες του, αλλά και τη Φύση από την φωτιά: 47 ειδικούς αισθητήρες καπνού, τοποθετημένους σε δέντρα διαφορετικών σημείων επικινδυνότητας, που θα καταγράφουν την παρουσία καπνού και θα ειδοποιούν τις Αρχές.

Το συνολικό κόστος του «αντιπυρικού» έργου είναι 13.000 ευρώ. Οι αισθητήρες συνδέονται με υπολογιστή, όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που καταγράφουν. Ο εχθρός της φωτιάς στο Ολοκάου είναι… on line.

Στην δημιουργία των αισθητήρων συμμετείχε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βαλένθια, μιας περιοχής υψηλοτάτης επικινδυνότητας, λόγω πυρκαγιών.

Από τότε που τοποθετήθηκαν οι ανιχνευτές καπνού, δεν έχει προκληθεί ούτε μια μικρή φωτιά στην περιοχή γύρω από το Ολοκάου.





