Κίνα - Κακοκαιρία: κατολίσθηση γκρέμισε σπίτια (βίντεο)

Εφιαλτικές στιγμές για εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής, που δοκιμάζεται από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Μια πολυκατοικία και άλλα δύο κτήρια, στην πόλη Σενγκού της Κίνας κατέρρευσαν, μετά από την κατολίσθηση που προκλήθηκε λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή.

Περισσότεροι από 140 κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως από το σημείο.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την πτώση των κτηρίων.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν σημάνει συναγερμό στις Αρχές και για τον φόβο πλημμυρών, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η στάθμη τουλάχιστον τεσσάρων ποταμών που διαρρέουν την ευρύτερη περιοχή.

