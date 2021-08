Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ρόδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο στο κέντρο της πρωτεύουσας των Δωδεκανήσων.

Σεισμός στην Ρόδο καταγράφηκε λίγο μετά τις 21:30 της Τρίτης

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε ένταση 3,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο κέντρο του νησιού της Ρόδου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 48 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - 19χρονος ΑΜΕΑ: καταγγελία για βιασμό όταν ήταν 2 ετών! (βίντεο)

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: “δεν είχα συνεργό”, λέει ο συζυγοκτόνος

Κορονοϊός: θείος και ανιψιά πέθαναν με διαφορά ωρών