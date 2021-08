Αθλητικά

Ολυμπιακός: o Κινκουέ... έπιασε λιμάνι

Ο νεαρός στόπερ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους "ερυθρόλευκους"

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ετιέν Γιουτέ Κινκουέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 19χρονου στόπερ από την Ίντερ, με τον παίκτη να υπογράφει μέχρι το 2025.



Ο υψηλόσωμος Γάλλος αμυντικός (1,95μ.) θα κάνει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς, αλλά θα υπολογίζεται για τη Β' ομάδα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ετιέν Λούντοβιτς Γιουτέ Κινκουέ από την Ίντερ Μιλάνου μέχρι το 2025.

Ο υψηλόσωμος (1,95) κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 2002 στη Λιόν της Γαλλίας και ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Τρουά. Σε ηλικία 17 ετών η Ίντερ Μιλάνου απέκτησε τα δικαιώματά του για δύο χρόνια και μετά από μία σεζόν στη δεύτερη ομάδα η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου επέκτεινε το συμβόλαιό του για ακόμα δύο χρόνια.

Ο Γιουτέ Κινκουέ έχει 7 συμμετοχές με την U17 της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, έχοντας σκοράρει και μία φορά».

