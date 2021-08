Στον ΠΑΟΚ ο Μιτρίτσα

Το τυπικό σκέλος ολοκληρώθηκε και ο Αλεξάντρου Μιτρίτσα είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ

Η υπόθεση τράβηξε κάποιες μέρες, δεδομένου ότι έπρεπε να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά με την MLS, αλλά ο Ρουμάνος Αλεξάντρου Μιτρίτσα ανήκει και επίσημα στον ΠΑΟΚ

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με την New York City FC για τον δανεισμό του Αλεξάντρου Ιονούτ Μιτρίτσα. Ο Ρουμάνος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 28.

Γεννημένος στην Κραϊόβα στις 8 Φεβρουαρίου του 1995, ο Μιτρίτσα ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2011 από την Τουρού Σεβερίν, στην δεύτερη κατηγορία. Μέσα σε μόλις μία σεζόν ήρθε η ευκαιρία από την Βιτορούλ.

Τη σεζόν 2012-13 πέρασε ένα εξάμηνο ως δανεικός στην Κ23 της Στεάουα Βουκουρεστίου κυρίως για τους αγώνες του UEFA Youth League. Επέστρεψε στην ομάδα της Κοστάντζα, όπου κι έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2015, μετρώντας συνολικά 51 συμμετοχές με επτά γκολ και εννιά ασίστ.

Η Πεσκάρα του παρουσίασε μία νέα πρόκληση κι έτσι ετοίμασε για πρώτη φορά τις βαλίτσες του με προορισμό την Ιταλία.

Κατά την παραμονή του εκεί βοήθησε σημαντικά την ομάδα του να προβιβαστεί στην Serie A. Ο τελικός απολογισμός του με την Πεσκάρα ήταν 37 συμμετοχές με δύο γκολ κι έξι ασίστ.

Τον Ιούλιο του 2017 επέστρεψε στην πατρίδα του και την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή.

Σε δυόμιση σεζόν ο Μιτρίτσα έπαιξε σε 60 παιχνίδια, σκόραρε 29 γκολ, μοίρασε 11 ασίστ, έφτασε να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Ρουμάνους παίκτες και κατέκτησε το Κύπελλο Ρουμανίας της σεζόν 2017-18, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα στον τελικό.

Οι εμφανίσεις του απασχόλησαν αρκετούς συλλόγους σε όλο τον κόσμο, αλλά το πιο σοβαρό ενδιαφέρον ήρθε από τη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2019.

Η αμερικανική ομάδα αποφάσισε να του δώσει μία θέση ξένου και πλήρωσε σχεδόν οκτώ εκατομμύρια για να τον φέρει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Μιτρίτσα προσαρμόστηκε άμεσα και άρχισε να ξεδιπλώνει τις ικανότητές του στο γήπεδο. Έπαιξε σε 49 παιχνίδια, πέτυχε 18 γκολ, μοίρασε επτά ασίστ και τον Οκτώβριο του 2020 κι εν μέσω πανδημίας παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Αλ Αχλί προκειμένου να είναι κοντά στην οικογένειά του.

Στη Σαουδική Αραβία έμεινε για μία σεζόν, έπαιξε σε 30 παιχνίδια, σκόραρε τέσσερα γκολ και δημιούργησε άλλα πέντε.

Παράλληλα, ο Μιτρίτσα είναι και διεθνής με την Εθνική Ρουμανίας, με την οποία έχει αγωνιστεί 13 φορές κι έχει πετύχει δύο γκολ, ενώ νωρίτερα στην καριέρα του έχει περάσει κι από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

