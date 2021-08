Λάρισα - “Αμάλ”: Επεισόδια στην υποδοχή της κούκλας (εικόνες)

Πολιτισμός

Πετροπόλεμος, προπηλακισμοί και παρέμβαση των ΜΑΤ το απόγευμα της Τρίτης στην Λάρισα για την κούκλα “Αμάλ”

Επεισοδιακή ήταν η υποδοχή της «Αμάλ» στη Λάρισα, καθώς ομάδα αγνώστων διαφωνούντων με την έλευση της κούκλας και την εκδήλωση προπηλάκισαν τους συμμετέχοντες σε αυτήν, ενώ χρειάστηκε και η επέμβαση της Αστυνομίας.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, οπότε και ήταν προγραμματισμένη η έναρξη της εκδήλωσης. Πολίτες της Λάρισας και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής βρέθηκαν στην κοίτη του Πηνειού ποταμού, στις καμάρες στο ύψος της οδού Καλλιθέας, όπου και θα ξεκινούσε η εκδήλωση για την υποδοχή της «Αμάλ».

Συνοδεία μικρών και μεγάλων, η μικρή «Αμάλ» θα όδευε προς τον Μύλο του Παππά, προκειμένου να υλοποιηθούν οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί.

Ωστόσο, στη γέφυρα του Πηνειού είχαν συγκεντρωθεί και άτομα που διαφωνούν με την εκδήλωση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν προπηλακισμοί, από τη μια και την άλλη μεριά, και τελικά να δημιουργηθούν μικροσυμπλοκές -που οδήγησαν στην επέμβαση της Αστυνομίας.

Ένταση σημειώθηκε και έξω από τον Μύλο του Παππά, επί της οδού Γεωργιάδου, όπου και κατέληξε η πορεία για την υποδοχή της «Αμάλ».

Οι εκδηλώσεις υποδοχής πραγματοποιήθηκαν μέσα στο προαύλιο του Μύλου, όπου μικροί και μεγάλοι εξέφρασαν μηνύματα αποδοχής και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες όλου του κόσμου.

Ομάδα διαφωνούντων με την έλευση της «Αμάλ» εμποδίστηκαν να προσεγγίσουν στον Μύλο του Παππά από ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που αποσόβησαν όλες τις προσπάθειές τους να πλησιάσουν το χώρο της εκδήλωσης, ενώ η «Αμάλ» και οι συνεργάτες αποχώρησαν πολύ νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα.

