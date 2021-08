Παναθηναϊκός: Ο Μπρινιόλι στο “τριφύλλι”

Αθλητικά

Η Έμπολι “έντυσε” στα… πράσινα τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Απέκτησε γκολκίπερ. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα είναι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με την Έμπολι να ανακοινώνει την παραχώρηση του 30χρονου πορτιέρε στο “τριφύλλι”.

“Η Έμπολι ανακοινώνει πως έφτασε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την οριστική παραχώρηση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή της Αλμπέρτο Μπρινιόλι” αναφέρει ο ιταλικός σύλλογος

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il @paofc_ per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Brignoli pic.twitter.com/XU3dRTsBCS — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) August 31, 2021

Ο Μπρινιόλι μένει ελεύθερος από τον ιταλικό σύλλογο και αύριο (Τετάρτη 01/09), δίχως πίεση χρόνου (απ’ τη στιγμή που θα υπάγεται στο καθεστώς των «ελεύθερων» παικτών), θα έρθει στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τον Παναθηναϊκό.

