Στην Σέλτικ ο Γιακουμάκης

Η μετακόμιση του παίκτη, θα φέρει έσοδα και στα ταμεία της ΑΕΚ. Τι λέει ο ίδιος. Πόσο είναι το ύψος και η διάρκεια του συμβολαίου.

Παίκτης της Σέλτικ... και με τη βούλα είναι από το βράδυ της Τρίτης (31/8) ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο σύλλογος της Σκωτίας ανακοίνωσε την απόκτησή του, αφού πρώτα ο Έλληνας επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας έως το 2026.

Η Φένλο, η οποία τον παραχώρησε στη Σέλτικ, θα βάλει στα ταμεία της περί τα 3.000.000 ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ -η οποία διατηρούσε ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10%- θα καρπωθεί γύρω στα 300 χιλιάδες ευρώ.

«Η Σέλτικ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο με τους καλύτερους οπαδούς. Είναι ένας σύλλογος που θαύμαζα τόσο καιρό και θα είναι τιμή μου που θα φοράω τη διάσημη φανέλα της», τόνισε μεταξύ άλλων ο 26χρονος άσος, μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής με την ομάδα της Γλασκώβης.

