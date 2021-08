Κοινωνία

ΟΔΣΕ: Να εμβολιαστούν όλοι οι δικηγόροι

Ισχυρή σύσταση από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

"Η πλήρης και απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης με όρους υγειονομικής ασφάλειας αποτελεί πάγια θέση του δικηγορικού σώματος, καθώς η Δικαιοσύνη αποτελεί βασική λειτουργία της Πολιτείας και πυλώνα της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου και δεν πρέπει να υπάρξει καμία περαιτέρω αναστολή λειτουργίας οποιασδήποτε διαδικασίας (αστικής, ποινικής ή διοικητικής).

Η Ολομέλεια καλεί όλους τους συναδέλφους να εμβολιαστούν, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού και να τηρούν απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας όσο και για την ακώλυτη άσκηση του επαγγέλματός τους και τη λειτουργία των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών.

Η Πολιτεία, ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους, οφείλει να διασφαλίσει την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών με την τήρηση, με μέριμνα του Υπουργείου και των δικαστικών σχηματισμών, των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, όπως αυτά θα καθορισθούν από την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές".

