Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη και βανδαλισμός σε σπίτι εισαγγελέα

Οι δράστες εκμεταλλεύθηκαν την απουσία του εισαγγελέα λόγω καλοκαιρινών διακοπών.

Άγνωστοι διέρρηξαν και βανδάλισαν το σπίτι εισαγγελέα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Όταν έγινε αντιληπτό το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ο εισαγγελέας Εφετών ο οποίος έκανε χρήση της καλοκαιρινής του άδειας, επέστρεψε από διακοπές στο διαμέρισμα όπου διαμένει μαζί με την οικογένεια του, το απόγευμα της Κυριακής. Αρχικά διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα διάρρηξης αλλά τελικά η κατάσταση που αντίκρισε στο εσωτερικό του σπιτιού παρέπεμπε σε βανδαλισμό.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα, μεγάλης αξίας, ενώ προκάλεσαν άσκοπες καταστροφές μέσα στο διαμέρισμα. Μεταξύ άλλων, έσπασαν φωτιστικά, έριξαν κολλώδες υγρό και έβαψαν με σπρέι τους τοίχους, ανέφεραν πληροφορημένες πηγές στο GRTimes.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διακριβωθεί αν το περιστατικό σχετίζεται με υποθέσεις που έχει χειριστεί ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός. Προανάκριση διενεργεί το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας αλλά δεν αποκλείεται η έρευνα να αναβαθμιστεί και να ανατεθεί σε κεντρική υπηρεσία της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η πολυκατοικία όπου διαμένει ο εισαγγελέας είχε γίνει στόχος εμπρηστικής επίθεσης, στο παρελθόν.

