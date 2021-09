Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε αναστολή οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

Τι προβλέπει ο νόμος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τι μπορεί να κάνει όποιος υγειονομικός δεν θέλει να τεθεί η σύμβασή του σε αναστολή.

Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα που ένας υγειονομικός θα μπορεί να λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου κατά της Covid-19 και αυτό αφορά στην εφαρμογή του νόμου για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας σε δημόσιες, ιδιωτικές και δημοτικές μονάδες - μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί και αργότερα. Διαφορετικά, ο φορέας επιβάλλει το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Επίσης, από σήμερα ενεργοποιείται και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, εκτός των γιατρών, ώστε να καλυφθούν τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για λίγες ημέρες.

Τι προβλέπει ο νόμος για την υποχρεωτικότητα

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά της Covid-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό). Το προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Επίσης, όλο το προσωπικό σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο 'Αμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει από Covid-19 και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Η αίτηση εξαίρεσης από τον εμβολιασμό εξετάζεται από ειδική επιτροπή ανά υγειονομική περιφέρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην 1η ΥΠΕ υπεβλήθησαν 640 αιτήσεις εξαίρεσης και το 85% αυτών απορρίφθηκε. Σύμφωνα ωστόσο με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκο, οι τρεις εργάσιμες ημέρες που δόθηκαν, 12-17 Αυγούστου για την υποβολή πιστοποιητικών εξαίρεσης εμβολιασμού δεν επαρκούσαν, με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία.

Συνέπειες μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού

Στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα,με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.

Η εφαρμογή του νόμου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.

Αντιδράσεις

Το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της Covid-19 και της αναστολής καθηκόντων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εργαζομένων σε δημόσιες δομές υγείας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχει εξαγγείλει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλα τα Νοσοκομεία και όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Γιαννάκος «σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αναστολής η ΠΟΕΔΗΝ την επόμενη μέρα προχωρά σε απεργία και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας».

Ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη ροή εμβολιασμών, και ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να δοθεί μια άτυπη παράταση για όσους έχουν κλείσει ραντεβού εμβολιασμού. Εκτιμά ότι περίπου 2.000 επαγγελματίες υγείας έχουν κλείσει ραντεβού και όπως σημειώνει θα είναι κέρδος για το σύστημα υγείας η παραμονή τους στις θέσεις τους.

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", προγραμματίζει συγκέντρωση το πρωί στην πύλη του Νοσοκομείου. «Μπλοκάρουμε την ίδια τη διαδικασία αναστολής καθηκόντων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σωματείου. «Λέμε ναι στο μαζικό-καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού και λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Δεν θα επιτρέψουμε καμιά αναστολή, καμιά απόλυση, καμιά πειθαρχική δίωξη συναδέλφου με πρόσχημα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό», σημειώνεται στην ανακοίνωση