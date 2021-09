Πολιτική

Ζάεφ σε Δένδια: βασιζόμαστε στην Ελλάδα για την ένταξή μας στην ΕΕ

Την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ εξέφρασε ο Ζόραν Ζάεφ.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ και ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντηση που είχαν την Τρίτη στα Σκόπια αξιολόγησαν θετικά τη δυναμική και τη συνεχή ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την ενίσχυση της φιλίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο γειτόνων, αναφέρει ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

Στη συνάντηση ο Ζόραν Ζάεφ, καλωσορίζοντας θερμά τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ, καθώς και για τη συνεργασία στην προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και για την υποστήριξη στην υπέρβαση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία του νέου κορονοϊού, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Κατά τη συνάντηση αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερης σημασίας η οικονομική συνεργασία μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας, η οποία, όπως τονίστηκε, αντικατοπτρίζει τη φιλία και τη συνεργασία των δυο χωρών σε διάφορους τομείς, όπως προκύπτει από την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πρόκειται για μεγάλο βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας στον επιχειρηματικό και ενεργειακό τομέα, στις μεταφορές, στην ψηφιοποίηση, στον πολιτισμό και στον αμυντικό τομέα» προστίθεται στο κείμενο.

Ο Ζόραν Ζάεφ, συνεχίζει η ανακοίνωση, ενημέρωσε την ελληνική πλευρά για τις πρωτοβουλίες της χώρας του για την προσαρμογή στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς και για τις περαιτέρω διαδικασίες που έχουν προγραμματιστεί.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας @Zoran_Zaev. Στο επίκεντρο η συνεργασία σε οικονομία, επενδύσεις, εμπόριο, ενέργεια, μεταφορές & η καταπολέμηση της πανδημίας. Εξετάσθηκαν επίσης η ???? προοπτική των Δ. Βαλκανίων & η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. pic.twitter.com/wMbG4aXyQq — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 31, 2021

Στη συνάντηση αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα παραμένει ισχυρός υποστηρικτής της Βόρειας Μακεδονίας και των χωρών της περιοχής σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες που καταβάλουν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ θετικά αξιολογήθηκε επίσης η ανεπιφύλακτη και συνεχής υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία ως πλήρες κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

«Η κυβέρνησή μας βασίζεται στην ελληνική υποστήριξη ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ ως προς την ένταξή μας», καθώς «αυτή είναι η μόνη εναλλακτική λύση για εμάς. Επομένως, οι σχέσεις μας και η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ένταξή μας στην ΕΕ», επέμεινε ο Ζόραν Ζάεφ, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα θετική την περίοδο μετά τη σύναψη της Συμφωνίας των Πρεσπών, που χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων, ειδικά μέσω της πραγματοποίησης συναντήσεων, επαφών και πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς.

