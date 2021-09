Κόσμος

Περού: Δεκάδες νεκροί σε βουτιά λεωφορείου σε χαράδρα (εικόνες)

Παιδιά μεταξύ των θυμάτων του δραματικού τροχαίου που σημειώθηκε στο Περού.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 22 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα νωρίς το πρωί της Τρίτης στο κεντρικό τμήμα του Περού, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και η αστυνομία.

Ο πρώτος απολογισμός, που έκανε λόγο για 17 νεκρούς, πολύ γρήγορα αυξήθηκε στους 26, κατόπιν στους 29, έπειτα στους 32 νεκρούς.

Επρόκειτο για το τρίτο τροχαίο δυστύχημα με μεγάλο αριθμό θυμάτων μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες στο Περού.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 63 άνθρωποι. Το όχημα είχε αναχωρήσει από την Ουάνουκο (βορειοανατολικά) για τη Λίμα, την πρωτεύουσα.

«Δυστυχώς, ανασύραμε 32 πτώματα», ανακοίνωσε ο Σέσαρ Σερβάντες, αξιωματικός της αστυνομίας, σύμφωνα με τον οποίο το δυστύχημα οφειλόταν στην «απερισκεψία» του οδηγού, ο οποίος κινείτο «με μεγάλη ταχύτητα».

Ανάμεσα στα θύματα είναι δυο παιδιά τριών και έξι ετών.

Ο οδηγός που βρισκόταν στο τιμόνι την ώρα του δυστυχήματος σκοτώθηκε. Ο δεύτερος οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση.

Νωρίτερα ο Φρέντι Λοάρτε, ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, είχε δηλώσει πως αναμένεται να φθάσει στον τόπο της τραγωδίας γερανός για να υψώσει το λεωφορείο ώστε τα σωστικά συνεργεία να μπορέσουν να βγάλουν θύματα παγιδευμένα στο κουφάρι του οχήματος.

Την Κυριακή, 22 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη, έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί άλλοι –ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι σαφής– παραμένουν αγνοούμενοι μετά τη σύγκρουση δύο πλεούμενων σε ποταμό στο τμήμα του Αμαζονίου που εκτείνεται στην περουβιανή επικράτεια. Το ένα από τα πλεούμενα μετέφερε πάνω από 80 επιβάτες, μολονότι η μέγιστη ονομαστική χωρητικότητά του ήταν 30 θέσεις.

Δύο ημέρες νωρίτερα, λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας των Άνδεων με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού, λόγω της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας, της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, της έλλειψης σήμανσης, την απουσία ελέγχων από τις αρχές.

