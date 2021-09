Πολιτική

Πλεύρης – Γκάγκα: πρώτη μέρα στο υπουργείο Υγείας

Νωρίς το πρωί προσήλθαν στο υπουργείο Υγείας οι νέοι επικεφαλής του, Θάνος Πλεύρης και Μίνα Γκάγκα.

Πριν από τις 6:30 το πρωί και βρισκόταν ήδη στο υπουργείο Υγείας ο νέος Υπουργός, Θάνος Πλεύρης.

Η «πρεμιέρα» βρίσκει τον Θάνο Πλεύρη και την υφυπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα στην εκπνοή της προθεσμίας των υγειονομικών να εμβολιαστούν, αν δεν θέλουν να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους.

«Είναι η πρώτη ημέρα, ήρθαμε από το πρωί, εργαζόμαστε και ενημερωνόμαστε. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε όλη την κατάσταση και τη διαχειριζόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι κατά βάση και εμείς αυτή τη στιγμή ενημερωνόμαστε. Θα διαχειριστούμε όλα τα θέματα και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα λειτουργίας.Ο Νόμος εφαρμόζεται και εφαρμοστεί. Όταν ενημερωθούμε θα είμαστε έτοιμοι να πούμε παραπάνω πράγματα», δήλωσε προσερχόμενος στο υπουργείο Υγείας ο Θ.Πλεύρης.

Η Μίνα Γκάγκα, από την πλευρά της, έφτασε στις 7:30 περίπου στο υπουργείο με την ευχή «να εμβολιαστούν όλοι οι συνάδελφοί μας».

«Πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, να προσπαθήσουμε», ανέφερε η υφυπουργός Παιδείας, που πλέον ξεκινά την καμπάνια πειθούς για τον εμβολιασμό από άλλη θέση.

