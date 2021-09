Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λινού: θλίψη για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και τον διχασμό (βίντεο)

Συγκλονίζει ανεμβολίαστη ασθενής, που υπέστη θρόμβωση από τον κορονοϊό. Ποιο μήνυμα στέλνει σε όσους κάνουν δεύτερες σκέψεις για το εμβόλιο.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για κάθε άνθρωπο που δεν εμβολιάζεται, ειδικά εάν είναι υγειονομικός. Το δεύτερο θέμα που προκαλεί θλίψη είναι ο διχασμός που προκαλείται. Η Πολιτεία έχει επενδύσει στους υγειονομικούς όλο αυτό το διάστημα. Τώρα που τους χρειαζόμαστε, υπάρχουν κάποιοι που από φόβο και παραπληροφόρηση αρνιούνται τον εμβολιασμό. Είναι ασυμβίβαστο να νοσείς εκεί που νοσηλεύεται ο άλλος. Από την πλευρά της Πολιτείας θα ήθελα να δω μια ευελιξία, όχι παράταση στην διορία, αλλά ίσως μια ψυχολογική στήριξη ή μια σύντομη διαθεσιμότητα, επειδή κάποιοι υγειονομικοί μπορεί να αλλάξουν γνώμη», είπε η Αθηνά Λινού στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ «η παραπληροφόρηση μετέτρεψε ένα επιστημονικό θέμα σε ιδεολογικό και πολιτικό», τονίζοντας ότι «αυτό που απασχολεί περισσότερο είναι οι νοσηλευτές και η έλλειψη τους», αναφέροντας ότι θα μπορούσαν νέοι γιατροί να εκτελούν χρέη νοσηλευτή, εφόσον παραστεί ανάγκη.

«Θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο στα social media, μια ομάδα επιστημόνων που για λογαριασμό της Κυβέρνησης, θα εντόπιζε τα fake news και σε κάθε περίπτωση παραπληροφόρησης να αναδείκνυαν τι πραγματικά ισχύει», είπε ακόμη η κ. Λινού, σημειώνοντας ότι η διασπορά δεν είναι εύκολο να σταματήσει, καθώς δεν τηρούνται από τους πολίτες τα μέτρα ατομικής προστασίας ούτε τηρούνται επαρκή μέτρα σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

«Φοβόμουν το εμβόλιο και έπαθα θρόμβωση από τον κορονοϊό»

«Φοβόμουν να κάνω το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, λόγω των παρενεργειών και των θρομβώσεων και τελικώς έπαθα θρόμβωση από τον κορονοϊό», είπε στην ίδια εκπομπή η Ζ. Παντζαρτζή, συμπληρώνοντας «διαγνώστηκα με κορονοϊό με θετικό τεστ στις 14 Αυγούστου, είχα ήδη τρεις ημέρες με συμπτώματα και βγήκα από το νοσοκομείο στις 26 Αυγούστου. Το Σάββατο διαγνώστηκα θετική στον κορονοϊό, Τετάρτη μπήκα στο νοσοκομείο και την Παρασκευή έκανα αξονική τομογραφία και διαπιστώθηκε ότι έχω υποστεί πνευμονική εμβολή».

«Από την στιγμή που μου είπαν ότι από την στιγμή που έπαθες μια θρόμβωση μπορείς να ξαναπάθεις, υπήρξε πάλι φόβος και σκεφτόμουν “αν κάνω το εμβόλιο και ξαναπάθω θρόμβωση, τι γίνεται;”. Τώρα σκέφτομαι ότι πρέπει όποιοι είναι υγιείς – το λέω επειδή εγώ είχα ήδη προβλήματα υγείας – να κάνουν το εμβόλιο για να προστατευθούν. Δεν είναι γρίπη, είναι λάθος αυτό. Πεθαίνει κόσμος. Δίπλα μου στο νοσοκομείο ήταν μια γυναίκα 40 ετών, με βαριά πνευμονία (σημ: λόγω κορονοϊού), που θα μείνει στο νοσοκομείο για πάνω από έναν μήνα».





