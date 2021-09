Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: ανεμβολίαστοι πάνω απο 500 υγειονομικοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία απο τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ. Πως θα καλυφθούν τα κενά, μετά την αναστολή στις συμβάσεις εργασίας. Που δεν αποκλείεται να ζητηθεί βοήθεια απο τον ιδιωτικό τομέα.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ.

Ο Γ. Καρβέλης, αφού περιέγραψε ότι οι καταλήψεις που έγιναν από εργαζόμενους επί διήμερο σε δύο νοσοκομεία της Πάτρας δεν επέτρεψαν την ομαλή λειτουργία τους, είπε ότι την Τρίτη έκανε μηνύσεις, προκειμένου η Δικαιοσύνη να αποφανθεί για την κατάσταση.

«Σήμερα το πρωί, η κατάσταση δείχνει να είναι σε εκτόνωση. Η κατάληψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου έληξε και έχει μετατραπεί σε στάση εργασίας. Η κατάληψη είχε γίνει ως αντίδραση στην αναστολή των συμβάσεων όσων υγειονομικών δεν έχουν εμβολιαστεί», ανέφερε.

Σε ότι αφορά τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και τις αποφάσεις σήμερα για να τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, ο κ. Καρβέλης είπε ότι «από τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, η ενημέρωση που είχα το βράδυ της Τρίτης είναι ότι ανεμβολίαστοι είναι 550 εργαζόμενοι, επί συνόλου 2.500 υπηρετούντων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και 1.200-1300 υπηρετούντων στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας «Άγιος Ανδρέας». Το ποσοστό εμβολιασμένων είναι γύρω στο 90% στο ιατρικό προσωπικό, ενώ είναι χαμηλότερα τα ποσοστά στο νοσηλευτικό προσωπικό».

«Τα κενά που θα προκύψουν θα καλυφθούν με ανακατανομή προσωπικού και με χρήση επικουρικού προσωπικού», είπε ο κ. Καρβέλης, αναφέροντας ότι ανοίγει σήμερα και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις όσων θέλουν να ενταχθούν στο ΕΣΥ για να το ενισχύσουν, λόγω των κενών που θα δημιουργηθούν από σήμερα, λόγω των ανεμβολίαστων υγειονομικών.

Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ επεσήμανε ότι «για υπηρεσίες όπως η σίτιση, η φύλαξη και η καθαριότητα είναι πιθανόν να υπάρξει συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα, εφόσον απαιτηθεί».





Ειδήσεις σήμερα:

Ζάεφ σε Δένδια: βασιζόμαστε στην Ελλάδα για την ένταξή μας στην ΕΕ

Περού: Δεκάδες νεκροί σε βουτιά λεωφορείου σε χαράδρα (εικόνες)

Άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση σε κατοίκους ορεινών – μειονεκτικών περιοχών