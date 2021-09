Οικονομία

Σκρέκας: Πιθανή η αύξηση στο ρεύμα - Να κάνουν έρευνα αγοράς οι πολίτες (βίντεο)

Δηκτικά σχόλια για την στάση του Ευάγγελου Αποστολάκη και λεπτομέρειες για το νέο “Εξοικονομώ” έδωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Τετάρτης ο Κώστας Σκρέκας.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις σχετικά με την μη υπουργοποίηση του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε πως «ήταν μια συνειδητή επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνει διακριτό το χαρτοφυλάκιο της Πολιτικής Προστασίας και για την προστασία ανθρώπινων ζωών και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και να επιλέξει ένα πρόσωπο που δεν θα προέρχεται από τον κομματικό πυρήνα της ΝΔ και θα έχει και τις ικανότητες που απαιτούνται».

«Φαίνεται πως ο ίδιος ο κ. Αποστολάκης δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος της απάντησης που έδωσε στον Πρωθυπουργό για την ανάληψη αυτού του χαρτοφυλακίου», συμπλήρωσε ο κ. Σκρέκας, στρέφοντας τα βέλη του και προς τον Αλέξη Τσίπρα, καταλογίζοντας του ότι δεν εννοούσε όσα έλεγε στην Βουλή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη περί συναίνεσης.

«Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να παγιδευθεί αν συνομιλεί με ένα Πρωθυπουργό για ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα πρόσωπο που μετακινείται προς τον ΣΥΡΙΖΑ “έχει δει το φως το αληθινό”, ενώ εάν μετακινείται προς την ΝΔ, όπως εν προκειμένω, είναι “αποστάτης”», προσέθεσε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρώνοντας πως «είναι στιγμές που ένας άνθρωπος αναμετριέται με τον εαυτό του. Ο κ. Αποστολάκης πήρε μια απόφαση, αλλά έδειξε ότι δεν είχε το πολιτικό σθένος να την υποστηρίξει».

Για το νέο «Εξοικονομώ»

Για το νέο «Εξοικονομώ», ύψους 630 εκατομμυρίων ευρώ, ο κ. Σκρέκας είπε ότι είναι «πιο αποδοτικό, πιο δίκαιο και πιο κοινωνικό. Ευελπιστούμε να αναβαθμιστούν 50.000 κατοικίες. Δεν θα υπάρχει χρονική προτεραιότητα, ανάλογα με την υποβολή των αιτήσεων, όπως συνέβαινε με τα προηγούμενα προγράμματα, αλλά θα υπάρχουν κριτήρια για την επιλογή και την σειρά προτεραιότητας για την διάθεση των ποσών. Μέσα σε αυτά τα κριτήρια προτεραιοποίησης, υπάρχει μοριοδότηση για οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ υπάρχει και ξεχωριστή μέριμνα και πρόγραμμα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά».

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειες, «σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει σημαντική επιδότηση και συμμετοχή του ιδιοκτήτη ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση. Το ποσό που θα υπολείπεται για τις εργασίες, πέρα από το ποσό της επιδότησης, θα μπορεί να βρεθεί μέσω άτοκου δανεισμού από τις τράπεζες και με εγγύηση του Δημοσίου».

Ο Κώστας Σκρέκας επεσήμανε ότι τα επόμενα χρόνια, από την εξοικονόμηση λόγω της αναβάθμισης, θα υπάρχει μεγάλο όφελος για τα νοικοκυριά και «απόσβεση» των όποιων εξόδων τους, ενώ επεσήμανε ότι η εγγύηση του Δημοσίου θα υπάρχει δεδομένα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και κατά περίπτωση για άλλες περιπτώσεις, εφόσον προκύψει ανάγκη για παρεμβάσεις.

Για τις αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος

Για τις αναφορές περί αύξησης στα τιμολόγια του ρεύματος, ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι «αυτήν την στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμίως, έχουμε μια εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου και σε ότι αφορά την Ευρώπη εκτίναξη των τιμών για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα να έχουν διπλασιαστεί οι τιμές κόστους σε σχέση με 7 μήνες πριν».

«Όλα αυτά είναι ένα μείγμα που πιέζει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αρκετούς μήνες πριν έχουμε ανακοινώσει ότι θα αξιοποιήσουμε 100 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε με επιχορήγηση για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να εκμηδενιστούν τα κόστη για ρεύμα για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά», ανέφερε ο ΥΠΕΝ.

Όπως τόνισε ο Κώστας Σκρέκας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, «η ΡΑΕ έχει καλέσει την ΔΕΗ και τους ιδιώτες προμηθευτές ρεύματος, που κατέχουν μερίδιο 35% από το σύνολο της αγοράς και τους έχει ζητήσει να γίνει ανάλυση της οικονομικής και τιμολογιακής πολιτικής τους, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει ποιο πρόγραμμα τον συμφέρει και να το επιλέξει, ενώ παρακολουθούμε και την αγορά για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αθέμιτες πρακτικές».

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Μπορεί κάποιες εταιρείες να απορροφήσουν κάποιο κομμάτι αυτής της πίεσης από την άνοδο του κόστους», είπε ο κ. Σκρέκας, αναφέροντας ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν στοχευμένα μέτρα για την στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

«Το ενεργειακό μείγμα της χώρας, αυτήν την στιγμή δεν είναι φθηνό, διότι ο λιγνίτης που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, επιβαρύνεται με το κόστος για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα», ανέφερε, προσθέτοντας «προωθούμε και επιταχύνουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τα νησιά, προχωρούμε τις μεγάλες διασυνδέσεις με την Κρήτη και την Ρόδο, καθώς θα ελαφρυνθεί το κόστος για όλους τους καταναλωτές κατά 400-500 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο».

